Финансовый консультант Шумакова объяснила, как не остаться без денег после Нового года

Во время длинных новогодних праздников расходы увеличиваются, ведь помимо подарков и трат на продукты добавляются и походы в увеселительные заведения. Чтобы не остаться без средств в январе, нужно распределить новогодний бюджет, рассказала финансовый консультант Наталья Шумакова.

За несколько дней до Нового года нужно понять, какую сумму можно потратить в каникулы. Затем её необходимо распределить по всем выходным дням, в итоге получится "бюджет дня", заметила специалист.

"Чтобы понять, какую сумму вы можете потратить на каникулах, необходимо из имеющегося бюджета отложить деньги на обязательные платежи: услуги ЖКХ, кредиты, аренду жилья, транспорт и прочее. Оставшуюся сумму можно потратить, и сделать это наиболее эффективно поможет план развлечений и мероприятий в каникулы", — приводит её слова РИА ФАН.