Финансовый консультант Шумакова объяснила, как не остаться без денег после Нового года
Готовиться к праздникам и распланировать план мероприятий необходимо заранее, уточнила она, сформировав свободный бюджет.
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Во время длинных новогодних праздников расходы увеличиваются, ведь помимо подарков и трат на продукты добавляются и походы в увеселительные заведения. Чтобы не остаться без средств в январе, нужно распределить новогодний бюджет, рассказала финансовый консультант Наталья Шумакова.
За несколько дней до Нового года нужно понять, какую сумму можно потратить в каникулы. Затем её необходимо распределить по всем выходным дням, в итоге получится "бюджет дня", заметила специалист.
"Чтобы понять, какую сумму вы можете потратить на каникулах, необходимо из имеющегося бюджета отложить деньги на обязательные платежи: услуги ЖКХ, кредиты, аренду жилья, транспорт и прочее. Оставшуюся сумму можно потратить, и сделать это наиболее эффективно поможет план развлечений и мероприятий в каникулы", — приводит её слова РИА ФАН.
Сократить расходы можно несколькими способами, отметила Шумакова. Например, встречу с друзьями запланировать не в ресторане, а дома, куда каждый может принести коронное блюдо. Либо задуматься об этом заранее и начать откладывать на праздники в течение года. А вот "отщипывать" от денег, отложенных на погашение обязательных платежей, ни в коем случае нельзя, предупредила консультант. Ведь приятные эмоциональные воспоминания после праздников останутся в любом случае, а вот дальше вы будете ругать себя за то, что когда-то взяли ту или иную сумму, заключила она.
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