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Нарколог Брюн назвал картофельное пюре лучшей закуской к алкогольным напиткам

Специалист также посоветовал как можно больше двигаться во время застолий со спиртным, чтобы не усиливать опьянение. Например, можно петь, танцевать, гулять и играть в снежки.

28 декабря, 13:28

Фото © Pixabay

Картофельное пюре считается лучшей закуской для спиртного. Об этом сообщил в беседе с ТАСС главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

"Лучшая закуска для алкогольных напитков — картофельное пюре. Картошка способствует медленному всасыванию алкоголя в кровь", — указал врач.

При этом алкоголь не следует запивать газировкой, ведь углекислый газ усиливает всасываемость спиртных напитков. В том числе Брюн не рекомендует закусывать сладостями, поскольку они могут усилить интоксикацию и последующее похмелье.

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По словам специалиста, сухое белое вино в меньшей степени отрицательно влияет на организм. Кроме того, вредит здоровью повышение градуса, а если вы пьёте алкоголь, но при этом не двигаетесь, только усиливаете опьянение. Поэтому Брюн посоветовал в праздники быть как можно активнее — петь, танцевать, гулять и играть в снежки.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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