Новогодний концерт от "ВКонтакте" покажут на главных уличных экранах Москвы

Шоу "STAR Трек: Новый год ВКонтакте" покажут на главных уличных экранах Москвы — фасадах кинотеатра "Октябрь" и гостиницы "Космос", а также на Таганской площади. Мероприятие состоится 1 января и начнётся в 17:00, сообщили Лайфу в пресс-службе компании.

Ведущими шоу станут Владимир Маркони и Алла Михеева. Среди артистов, например, HammAli & Navai, чья "Птичка" стала треком года в сервисе "VK музыка", а также рэпер Big Baby Tape — релиз BANDANA I, который он записал с Kizaru, попал в топ-10 альбомов в соцсети. Также прозвучат хиты группы "Руки вверх!" и тех, кто набирает популярность прямо сейчас: ESMI и Constantine.

Для зрителей приготовлены особенные сюрпризы. Так, на сцену выйдет группа "Ленинград", а Сергей Шнуров представит свой новый проект "Зоя". Кроме того, в тему названия шоу пользователей соцсети поздравят прямо с Международной космической станции. В праздничном концерте примут участие и блогеры. В сервисе "VK звонки" они пообщаются и сыграют в игры с поклонниками. Карина Кросс и Женя Ершов проверят свою интуицию, Ваня Дмитриенко попробует узнаваемо сыграть популярные треки на нестандартных инструментах, а ведущие шоу выяснят, кто из них лучший в игре "Крокодил".