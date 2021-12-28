Авраам Руссо ответил на претензии "засудившего" его жюри шоу "Суперстар"

Певец Авраам Руссо считает, что получает более высокие гонорары, чем "засудившие" его члены жюри шоу "Суперстар".

"Во-первых, я работаю больше — и мой гонорар больше, чем у тех, кто меня засудил. Я не в обиде, просто стараюсь объективно оценивать произошедшее", — подчеркнул артист в беседе с "Газетой.ru".

Музыканту также не понравилось недовольство члена жюри Леры Кудрявцевой, которая заявила, что "ненавидит" песню Aicha — её Руссо исполнил в финале проекта.

"Я не жалуюсь, но Лера Кудрявцева сказала, что ей не нравится песня Aicha. Так пусть осудит автора песни, не меня. Кто ещё во всей стране споёт эту песню, как это сделал я? Или Фредди Меркьюри в его тональности? Я пел все песни со своей изюминкой, своим почерком. Мне на студии потом сказали: "Из поющих только вы здесь", — подчеркнул Руссо.