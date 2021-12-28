НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мишустин назвал новогодние праздники возможностью привиться от ковида

Также в каникулы можно ревакцинироваться, если уже прошло полгода или больше с момента первой прививки, отметил глава кабмина.

28 декабря, 14:04

Фото © Pixabay

Во время новогодних праздников есть возможность вакцинироваться или ревакцинироваться от коронавируса, напомнил премьер-министр России Михаил Мишустин. Такое заявление он сделал в ходе заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с ковидом.

"Конечно, январские выходные — это возможность отдохнуть и позаботиться о своём здоровье, пройти вакцинацию, а также сделать повторную прививку, если уже прошло полгода или больше после первой", — заявил Мишустин.

Врач Сафонова рассказала, какой анализ лучше сдать перед Новым годом

Врач Сафонова рассказала, какой анализ лучше сдать перед Новым годом

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что первым компонентом антиковидной вакцины привилось свыше 78 млн россиян. Министр назвал старт массовой вакцинации от инфекции в РФ самым знаковым и большим событием 2021-го.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 61%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 61%

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1