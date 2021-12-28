Мишустин назвал новогодние праздники возможностью привиться от ковида

Во время новогодних праздников есть возможность вакцинироваться или ревакцинироваться от коронавируса, напомнил премьер-министр России Михаил Мишустин. Такое заявление он сделал в ходе заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с ковидом.

"Конечно, январские выходные — это возможность отдохнуть и позаботиться о своём здоровье, пройти вакцинацию, а также сделать повторную прививку, если уже прошло полгода или больше после первой", — заявил Мишустин.