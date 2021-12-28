Мишустин назвал новогодние праздники возможностью привиться от ковида
Также в каникулы можно ревакцинироваться, если уже прошло полгода или больше с момента первой прививки, отметил глава кабмина.
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Во время новогодних праздников есть возможность вакцинироваться или ревакцинироваться от коронавируса, напомнил премьер-министр России Михаил Мишустин. Такое заявление он сделал в ходе заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с ковидом.
"Конечно, январские выходные — это возможность отдохнуть и позаботиться о своём здоровье, пройти вакцинацию, а также сделать повторную прививку, если уже прошло полгода или больше после первой", — заявил Мишустин.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что первым компонентом антиковидной вакцины привилось свыше 78 млн россиян. Министр назвал старт массовой вакцинации от инфекции в РФ самым знаковым и большим событием 2021-го.
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