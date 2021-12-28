Россиянка обвинила бывшего мужа-тирана в похищении дочери
В отношении Екатерины возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Девушка считает, что не обошлось без связей мужа.
Скриншот © LIFE
Россиянка обвинила бывшего мужа-тирана в похищении дочери. Видео © LIFE, ГУ ФССП по Москве, Экономический факультет МГУ, YouTube / "ПросвещениеТВ Национальный образовательный"
Жительница Иркутска Екатерина Ефремова, мать двоих детей, уже несколько лет разыскивает старшую дочь. По словам женщины, девочку похитил бывший муж Сергей Ефремов — доктор политических наук и глава Международной лаборатории экономического факультета МГУ, сотрудничающий с Правительством Москвы.
Как сообщила Екатерина Лайфу, по решению суда после развода оба ребёнка должны были жить с ней. Вдобавок ко всему в отношении девушки было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью бывшего супруга. Она считает, что без помощи административного ресурса здесь не обошлось.
"Поначалу всё было неплохо, но со временем он начал проявлять тираничные черты, хотел всё контролировать", — пояснила Ефремова.
По её словам, со старшей дочерью связь оборвалась полностью. Как утверждает сам Ефремов, в ходе судебного процесса об определении места жительства детей Екатерину дважды признали виновной в нанесении побоев, а также на неё было заведено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Он также говорит, что супруга вместе со своим отцом избила его мать и инцидент якобы попал на городские камеры.
"Осенью приставы возбудили свой исполнительный розыск в отношении его и ребёнка. У нас нет совершенно никакой информации с сентября", — сказала Ефремова. Отец девушки считает, что бывший зять должен вернуть внучку и придерживаться решений суда, так как фактически преступил закон.
Ранее Лайф рассказывал, как мать "самой красивой девочки планеты" молила о помощи после того, как дочь похитили.
Комментариев: 0