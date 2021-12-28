Россиянка обвинила бывшего мужа-тирана в похищении дочери

Жительница Иркутска Екатерина Ефремова, мать двоих детей, уже несколько лет разыскивает старшую дочь. По словам женщины, девочку похитил бывший муж Сергей Ефремов — доктор политических наук и глава Международной лаборатории экономического факультета МГУ, сотрудничающий с Правительством Москвы.

Как сообщила Екатерина Лайфу, по решению суда после развода оба ребёнка должны были жить с ней. Вдобавок ко всему в отношении девушки было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью бывшего супруга. Она считает, что без помощи административного ресурса здесь не обошлось.

"Поначалу всё было неплохо, но со временем он начал проявлять тираничные черты, хотел всё контролировать", — пояснила Ефремова.

По её словам, со старшей дочерью связь оборвалась полностью. Как утверждает сам Ефремов, в ходе судебного процесса об определении места жительства детей Екатерину дважды признали виновной в нанесении побоев, а также на неё было заведено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Он также говорит, что супруга вместе со своим отцом избила его мать и инцидент якобы попал на городские камеры.