Лев Лещенко заступился за "голубые огоньки", назвав их настоящим брендом
При этом народный артист РСФСР отметил, что вовсе не имеет ничего против того, чтобы в наши дни появились новые праздничные программы.
Лев Лещенко © Instagram / leshchenko_lv
Спрос на "голубые огоньки" среди россиян выше, чем на другие варианты новогодних передач. Такое мнение высказал эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с РИА ФАН.
"Артисты снимаются. Это же рейтинговые программы. Нравится нам это или нет, но телевидение постарело, звёзды тоже, хотя и остаются любимы публикой. Песенный багаж существует не только на телевидении. Он и в караоке звучит, и молодёжь его поёт. Существуют опросы, рейтинги, которые мотивируют к созданию этих "огоньков". Спрос определяет предложение. Очевидно, спрос на "голубые огоньки" выше, чем на всё остальное", — отметил исполнитель.
Лещенко добавил, что целевую аудиторию этих программ, как правило, составляют взрослые люди, у которых уже есть семьи: дети, внуки, а иногда даже правнуки. Он также подчеркнул, что вовсе не против того, чтобы в наше время появились новые интересные праздничные передачи, однако "голубой огонёк" уже является брендом.
Ранее продюсер Игорь Матвиенко объяснил, почему популярных рэперов не приглашают на "голубые огоньки". При этом, по его мнению, на телевидении сейчас создаются альтернативные новогодние шоу, где благодаря специальным приёмам современные артисты выгодно смотрятся.
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