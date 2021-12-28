Блогер Мирович включил "Кавказскую пленницу" в список "украденных" у Запада сюжетов

Белорусский блогер Максим Мирович заявил, что сценарии культовых советских фильмов сильно напоминают снятые ранее иностранные картины. Статью с его размышлениями опубликовали в "Обозревателе".

По мнению Мировича, во времена СССР советские режиссёры и композиторы ездили за границу, где знакомились с западной музыкой и фильмами и черпали новые идеи для творчества.

"Кавказская пленница" (1966 г.) и "Песня мошенника" (1930 г.)

Первым делом блогер прошёлся по "Кавказской пленнице" Гайдая, в которой знаменитая троица Никулин — Моргунов — Вицин сильно напоминает ему героев фильма "Песня мошенника". Тем более что по сюжету действие картины, снятой в 1930 году, также происходит на Кавказе, где бандит Егор с помощью двух сообщников крадёт принцессу Венеру, в которую оказывается влюблён. Однако данную картину Мирович относит к "мягкому заимствованию". Он считает, что Гайдай взял оттуда удачные ходы и образы, создав авторское произведение.

"Бриллиантовая рука" (1968 г.) и "Бей первым, Фредди" (1965 г.)

Ещё одним примером заимствования Гайдая блогер называет "Бриллиантовую руку" — ему она напоминает датский фильм "Бей первым, Фредди", снятый тремя годами ранее произведения советского режиссёра. Фильм рассказывает о продавце игрушек, попавшем в лапы шпионской группировки, принявшей его за тайного агента. Главу бандитов в зарубежном фильме зовут Колик, а у Гайдая — Лёлик. Также в датской картине есть фраза "Шеф будет недоволен" и игрушка с чёртом из табакерки. Вдобавок блогер нашёл сходства в музыкальных темах обеих картин.

"Собачье сердце" (1975 г.) и "Собачье сердце" (1987 г.)

По словам блогера, фильм сильно напоминает одноимённую совместную итальяно-немецкую экранизацию "Собачьего сердца", снятую в 1975 году. У "предшественника" своей картины Бортко позаимствовал некоторые мизансцены, также совпадает фильтр в виде чёрно-белой сепии.

"Ирония судьбы" (1975 г.) и "Квартира" (1960 г.)

В 1960 году в США вышел фильм "Квартира", в котором сюжет полностью совпадает с отечественной картиной. Скромный и незаметный труженик Бад, иногда посуточно сдающий квартиру, пытается ухаживать за лифтёршей Фрэн, у которой тайный роман с Джеффом Шелдрейком, директором фирмы. В канун Рождества главный герой возвращается домой, обнаружив возлюбленную у себя в квартире в бесчувственном состоянии. Весь сюжет американского фильма крутится вокруг квартиры, однако, наоборот, женщина попадает в жилище главного героя.