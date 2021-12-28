Цена места в очереди за новым автомобилем на российском рынке достигает 150 тысяч рублей

Поставки некоторых автомобилей на российский рынок приходится ждать до полугода, из-за чего люди встают в очередь, чтобы получить заветную машину хотя бы в 2022 году. Однако не обошлось и без тех, кто решил перепродать свои места в списке ожидания. Так, на данный момент купить позицию в очереди можно за сумму до 150 тысяч рублей, сообщает "Коммерсант".

Например, один из продавцов на "Авито" готов за 85 тысяч рублей уступить место в очереди на покупку Volvo XC40. Автомобиль появится в салоне в январе, а в список ожидания "предприниматель" встал ещё в ноябре. По его словам, он внёс предоплату в салон, когда его сестра искала себе машину, но после девушка приобрела другое авто.

Отмечается, что в салоны новые транспортные средства поступают с задержкой из-за дефицита автокомплектующих в мире. Иногда время ожидания достигает полугода. Кроме того, дилеры фактически навязывают дополнительные опции и оборудование, что значительно увеличивает сумму покупки, поэтому многие охотно выкупают места в очереди.