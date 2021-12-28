Попова: В России "дельта" остаётся доминирующим штаммом ковида

На сегодняшний день в России доминирующим остаётся штамм коронавируса "дельта". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, индийский вариант вируса в очень короткое время стал доминирующим в мире и является таковым до сих пор. В Россию он попал с путешественниками, однако не из Индии, а из курортных зон, где широко распространился.

"Как я уже сказала, он сегодня остаётся доминирующим в Российской Федерации", — заявила Попова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией при Правительстве РФ.