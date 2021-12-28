НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Попова: В России "дельта" остаётся доминирующим штаммом ковида

Попал этот вариант инфекции в страну вместе с путешественниками, однако не из Индии, а из курортных зон, где широко распространился, уточнила глава Роспотребнадзора.

28 декабря, 14:16
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

На сегодняшний день в России доминирующим остаётся штамм коронавируса "дельта". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, индийский вариант вируса в очень короткое время стал доминирующим в мире и является таковым до сих пор. В Россию он попал с путешественниками, однако не из Индии, а из курортных зон, где широко распространился.

"Как я уже сказала, он сегодня остаётся доминирующим в Российской Федерации", — заявила Попова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией при Правительстве РФ.

Российский препарат "Авифавир" оказался эффективен против "дельты" и "омикрона"

Российский препарат "Авифавир" оказался эффективен против "дельты" и "омикрона"

Ранее Лайф сообщал, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 61%. Однако, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, этого недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности перед лицом пандемии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1