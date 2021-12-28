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Кабмин выделит более 128 млрд рублей на ковидные выплаты медикам

Премьер-министр РФ отметил, что врачи и соцработники трудятся в сложных условиях, правительство намерено продолжать их поддерживать.

28 декабря, 14:32

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселев Сергей

Медики, работающие с ковидными пациентами, получат доплаты в I полугодии 2022 года и выплаты в двойном размере в новогодние праздники — на это кабмин выделит более 128,5 миллиарда рублей. Такое заявление сделал в ходе заседания президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с CoViD-19 премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как напомнил глава кабмина, медики работают в сложных условиях. В этой связи Правительство РФ намерено продолжать поддерживать их, предоставляя "специальные социальные выплаты. Мы продлили их и на следующий год", — подчеркнул Мишустин, отметив, что соответствующий документ уже подписан.

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"За работу во время новогодних праздников, по решению президента, медицинские и социальные работники получат такие выплаты в двойном размере. Правительство выделит на эти цели и продолжение выплат в первом полугодии следующего года более 128,5 миллиарда рублей", — заявил премьер-министр.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продолжить в новом году выплаты медикам, борющимся с ковидом. До этого глава государства также распорядился удвоить надбавки сотрудникам коронавирусных больниц, работающим в новогодние выходные.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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