Кабмин выделит более 128 млрд рублей на ковидные выплаты медикам

Медики, работающие с ковидными пациентами, получат доплаты в I полугодии 2022 года и выплаты в двойном размере в новогодние праздники — на это кабмин выделит более 128,5 миллиарда рублей. Такое заявление сделал в ходе заседания президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с CoViD-19 премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как напомнил глава кабмина, медики работают в сложных условиях. В этой связи Правительство РФ намерено продолжать поддерживать их, предоставляя "специальные социальные выплаты. Мы продлили их и на следующий год", — подчеркнул Мишустин, отметив, что соответствующий документ уже подписан.