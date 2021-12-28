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СМИ: Переход Азмуна в "Лион" сорвался из-за отсутствия замены ему у "Зенита"

Впрочем, и сам футболист пока не хочет покидать Санкт-Петербург и намерен до конца доработать свой контракт.

28 декабря, 14:37

Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Трансфер нападающего "Зенита" Сердара Азмуна во французский "Лион" сорвался из-за того, что петербуржцы не смогли найти замену игроку. Об этом пишет Sport24.

"Они ("Зенит". — Прим. Лайфа) были готовы отпустить Сердара зимой только в том случае, если бы нашли ему достойную замену. Сделка сорвалась не по финансовым причинам", — сообщил источник издания.

Нападающий Азмун не хочет уходить из "Зенита" этой зимой

Нападающий Азмун не хочет уходить из "Зенита" этой зимой

По данным портала, петербуржцы просили три миллиона евро за переход иранца. Впрочем, и сам форвард пока не намерен покидать Санкт-Петербург и планирует до конца отработать свой контракт.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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