СМИ: Переход Азмуна в "Лион" сорвался из-за отсутствия замены ему у "Зенита"
Впрочем, и сам футболист пока не хочет покидать Санкт-Петербург и намерен до конца доработать свой контракт.
Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Трансфер нападающего "Зенита" Сердара Азмуна во французский "Лион" сорвался из-за того, что петербуржцы не смогли найти замену игроку. Об этом пишет Sport24.
"Они ("Зенит". — Прим. Лайфа) были готовы отпустить Сердара зимой только в том случае, если бы нашли ему достойную замену. Сделка сорвалась не по финансовым причинам", — сообщил источник издания.
По данным портала, петербуржцы просили три миллиона евро за переход иранца. Впрочем, и сам форвард пока не намерен покидать Санкт-Петербург и планирует до конца отработать свой контракт.
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