СМИ: Переход Азмуна в "Лион" сорвался из-за отсутствия замены ему у "Зенита"

Трансфер нападающего "Зенита" Сердара Азмуна во французский "Лион" сорвался из-за того, что петербуржцы не смогли найти замену игроку. Об этом пишет Sport24.

"Они ("Зенит". — Прим. Лайфа) были готовы отпустить Сердара зимой только в том случае, если бы нашли ему достойную замену. Сделка сорвалась не по финансовым причинам", — сообщил источник издания.