Новый российский гражданский самолёт МС-21 получил базовый сертификат типа. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Документ предполагает использование американского двигателя PW140 и крыла из иностранных материалов, а в следующем году в сертификат внесут изменения, разрешающие использование российского композитного крыла и двигателя ПД-14.

"Сертификационные полёты для расширения сертификата продолжатся и в следующем году, и в 2023-м, так как он будет расширяться вплоть до 2024 года. Внесение в сертификат типа изменений, подразумевающих использование российского композитного крыла и российского двигателя, запланировано на 2022 год", — сообщил журналистам Мантуров.