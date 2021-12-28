Самолёт МС-21 получил базовый сертификат типа
Пока документ предполагает использование американского двигателя PW140 и крыла из иностранных материалов.
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Новый российский гражданский самолёт МС-21 получил базовый сертификат типа. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Документ предполагает использование американского двигателя PW140 и крыла из иностранных материалов, а в следующем году в сертификат внесут изменения, разрешающие использование российского композитного крыла и двигателя ПД-14.
"Сертификационные полёты для расширения сертификата продолжатся и в следующем году, и в 2023-м, так как он будет расширяться вплоть до 2024 года. Внесение в сертификат типа изменений, подразумевающих использование российского композитного крыла и российского двигателя, запланировано на 2022 год", — сообщил журналистам Мантуров.
Напомним, самолёт МС-21 был представлен на МАКС-2021, который состоялся в июле этого года. Испытания лайнера прошли в подмосковном Жуковском. 25 декабря самолёт с отечественным композитным крылом выполнил свой первый полёт. Ожидается, что авиационная промышленность России будет производить по 36 таких машин в год.
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