Битва за небеса: В чём МС-21 превосходит конкурентов от Boeing и Airbus Гонка за пассажиров будущего продолжает набирать обороты. США и ЕС уже показали свои самолёты. Чем ответила Россия? 27 декабря, 21:40 Самолёт МС-21. Фото © Denis Fedorko CC BY-SA 4.0

МС-21 — пассажирский самолёт будущего, который опоздал?

25 декабря МС-21 с изготовленным в России композитным крылом совершил свой первый полёт. Почти сразу после этого стало известно, что Правительство РФ выделит на проект создания гражданского самолёта МС-21 ещё более 61 млрд рублей. Общая сумма инвестиций в проект может превысить 200 млрд, и эксперты задают резонный вопрос: когда машина начнёт приносить деньги? В ближайшие несколько лет, когда закончится пандемия и мировая логистика начнёт приходить в себя, в гражданскую авиацию вложат примерно девять триллионов долларов — такие цифры приводит американская Boeing. МС-21 появляется в нише узкофюзеляжных авиалайнеров не первым — до него уже представлены Boeing 737-MAX и Airbus A320neo, с которыми ему в ближайшее время и предстоит конкурировать.

Первое и главное достоинство нового самолёта — сниженное на 20% оборотное время. Благодаря нескольким техническим решениям посадка и высадка пассажиров из самолёта в аэропорту проходит быстрее, а время погрузки багажа сокращается кратно. Это позволяет авиакомпаниям увеличить налёт своего авиапарка, а при необходимости компенсировать задержки рейсов и покрыть расходы на использование аэропорта — от подачи телетрапа до работы грузчиков. В телевизионных новостях часто можно услышать, что МС-21 превосходит конкурентов по целому ряду параметров. Но по каким именно российский авиалайнер лучше?

Экономика МС-21

Эффективность каждого гражданского авиалайнера оценивают по целому ряду параметров, среди которых каталожная стоимость, пожалуй, один из важнейших. Стартовая цена МС-21 примерно на 10 млн долларов ниже конкурентов — это позволяет предлагать авиакомпаниям гораздо более выгодные условия по лизингу воздушных судов, поскольку почти никто не покупает самолёты в собственность. Ближайший конкурент российского авиалайнера стоит дороже — за новый Boeing 737-MAX авиакомпаниям придётся выложить от 110 до 120 млн долларов. За Airbus A320neo (ради погони за которым Boeing пришлось внедрять систему MCAS, из-за сбоя в её работе разбилось два самолёта) придётся заплатить ещё больше — от 115 до 120 млн долларов в стандартном исполнении.

Доплата в пару десятков миллионов долларов не даёт значимых конкурентных преимуществ. Дальность беспосадочного перелёта всех трёх самолётов сопоставима — это около шести тысяч километров. Лидирующий показатель у A320neo — он пролетает 6280 километров на одной заправке, но стоят ли эти километры переплаты в 20 с лишним миллионов долларов за борт — большой вопрос. Другой важный показатель, по которому оценивают каждый самолёт, — стоимость лётного часа. В этот параметр закладывается несколько показателей: стоимость топлива, обслуживания, зарплаты пилотов и многое другое. Airbus A320neo, лидирующий в дальности полёта, оказывается дороже всех — час его полёта стоит 3,2 тыс. долларов, а в некоторых случаях этот показатель доходит до 3,5 тыс. долларов — абсолютный рекорд среди самых востребованных на рынке узкофюзеляжных самолётов.

Самолёт Airbus A320neo. Фото © Don-vip (CC BY-SA 4.0)

Boeing 737-MAX немного дешевле — час его полёта стоит 2,5–2,7 тыс. долларов. У МС-21 абсолютное лидерство в этом классе — расчётная стоимость лётного часа составляет от 2,1 (2,2) тыс. долларов до 2,5 тысячи. Окончательную цифру авиакомпании объявят по итогам пары лет эксплуатации.

Характеристики МС-21 — секрет в деталях

Снизить время на посадку и высадку пассажиров удалось благодаря уникальному для узкофюзеляжных самолётов решению — широкому фюзеляжу. Его диаметр больше четырёх метров, и по этому показателю МС-21 лучший в классе — диаметр фюзеляжа Airbus A320neo — 3,9 метра, а Boeing 737-MAX по этому показателю уступает всем — диаметр фюзеляжа американского ближнемагистрального авиалайнера 3,76 метра. Что это даёт обычному человеку, Лайфу объяснил исполнительный директор отраслевого агентства AviaPort Олег Пантелеев.

Совместный проход двух вариантов МС-21, с двигателями ПД-14 и Пратт Уитни PW1000G. Фото © Rulexip CC BY-SA 3.0

Большой диаметр фюзеляжа — это не только простор и объём личного пространства для пассажира, это и широкий центральный проход между блоками кресел. Плюс большие багажные полки, на которых чемоданы можно ставить вертикально. Это означает, что посадка и высадка будут проходить заметно быстрее (во-первых, меньше времени будет тратиться на то, чтобы расположить вещи на полке, а во-вторых, пока один пассажир что-то кладёт или достаёт, другой может свободно пройти мимо него. Учитывая, что при развороте рейса в аэропорту высадка и посадка являются лимитирующими факторами, есть возможность сэкономить на каждом обороте по несколько минут. В итоге это оборачивается парой-тройкой миллионов долларов дополнительных доходов, которые самолёт сгенерирует, перевозя пассажиров, а не простаивая в аэропортах Олег Пантелеев Исполнительный директор отраслевого агентства AviaPort

Перед тем как продолжить сравнение МС-21 с конкурентами, стоит вспомнить и одну из главных деталей самолёта — композитное крыло. Историю с санкционным давлением вспоминать ни к чему, она уже позади. А вот о процессе производства сказать всё-таки стоит. В МС-21 применяется крыло, изготовленное по технологии вакуумной инфузии. Оно дешевле, чем то же крыло, изготовленное автоклавным методом (когда нити, сплетённые в определённую форму, запекают в огромной печи), цикл производства такого крыла меньше, а это значит, что собирать каждый самолёт для заказчика завод "Иркут" может быстрее, чем Boeing или Airbus.

Кроме того, использование композитов позволило создать крыло с размахом почти 36 метров — это предел для среднемагистральных самолётов, установленный по условиям базирования в аэропортах. Прямое крыло максимального удлинения, без законцовок имеет лучшие аэродинамические качества по сравнению с винглетами — специальными устройствами, позволяющими увеличить подъёмную силу. Это, в свою очередь, привело к меньшей потребной тяге двигателя и снижению расхода топлива.

Инфографика © LIFE

Кабина МС-21, секретные двери и кое-что ещё

Что раздражает в салоне самолёта сильнее всего? Очередь на входе или неудобные кресла? Пожалуй, и то и другое. Но в МС-21 такой проблемы нет: помимо того что багажные полки наверху имеют особую форму, кресла в российском авиалайнере расставлены с максимальным шагом — 32 дюйма, или 81,2 сантиметра. У Airbus A320neo столько места только в первых пяти рядах, а на задних рядах от кресла до кресла у европейского самолёта и Boeing 737-MAX свободного пространства поровну — по 30 дюймов, или 76 сантиметров. Даже если откинуть спинку кресла, то вытянуть ноги будет сложно не только высокорослым пассажирам, но и тем, чей рост не превышает 170–175 сантиметров.

Макет салона самолёта МС-21. Фото © Alex Beltyukov (CC BY-SA 3.0)

Такая возможность — это ещё одна заслуга самого широкого фюзеляжа в классе. Но в рукаве МС-21 есть ещё несколько козырей, которые позволяют облегчить сложные, многочасовые перелёты и сделать полёт приятным даже для аэрофобов.

Есть отдельные преимущества непосредственно для пассажира. Во время полёта на эшелоне будет выше давление в салоне, это означает, что меньше будет закладывать уши и в целом будет комфортнее дышать. Больше размер иллюминаторов и тоньше рамка — лучше обзор и больше естественного света. Широкие кресла позволяют комфортнее устроиться на месте. Туалетные модули большого размера, гораздо лучше, чем у конкурентов Олег Пантелеев Исполнительный директор отраслевого агентства AviaPort

Последние два параметра редко интересуют пассажиров, но в первую очередь запрашиваются авиакомпаниями у производителя. Крейсерская скорость МС-21 выше, чем у конкурентов, — он летит со скоростью 870 километров в час. При этом, как поясняет исполнительный директор отраслевого агентства AviaPort Олег Пантелеев, самолёт гораздо безопаснее своих конкурентов.

Очень продвинутая авионика имеет больше "защит от дурака", чем на любом другом среднемагистральном самолёте. То есть защищённость от ошибок экипажа максимальная Олег Пантелеев Исполнительный директор отраслевого агентства AviaPort

Другое важное преимущество МС-21 — количество полезного объёма внутри. В нижней полусфере под полом пассажиров находится отделение для багажа, объём которого у версии МС-21-300 достигает почти 50 кубометров. У 737-МАХ этот показатель самый скромный в классе — 43,5 кубометра. В A320neo можно загрузить немногим больше — 44 кубометра.

Если собрать все достоинства нового самолёта воедино, то становится понятно, почему именно на этот проект пришлось такое количество санкций, — российский самолёт оказался технологичнее, дешевле и удобнее двух самых востребованных самолётов в мире. И в ближайшие несколько лет именно эта машина составит конкуренцию монстрам авиационного рынка.

Авторы Сергей Андреев