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Матч ЦСКА в баскетбольной Евролиге перенесли из-за коронавируса

Новая дата проведения встречи, запланированной на 29 декабря, определится позднее.

28 декабря, 14:48

Фото © ПБК ЦСКА

Матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги между московским ЦСКА и греческим "Олимпиакосом" перенесён на неопределённый срок. Об этом сообщается на сайте армейского баскетбольного клуба.

Встреча должна была состояться в среду, 29 декабря, на Стадионе мира и дружбы в Пирее.

В "Олимпиакосе" произошла вспышка коронавируса. Греческий клуб запросил перенос в связи с тем, что у него осталось менее восьми баскетболистов (минимум по регламенту турнира), которые могут выйти на паркет.

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После 17 туров ЦСКА с десятью победами идёт на седьмой позиции в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. "Олимпиакос" с 12 выигранными матчами — на третьей строчке.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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