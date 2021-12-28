Матч ЦСКА в баскетбольной Евролиге перенесли из-за коронавируса

Матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги между московским ЦСКА и греческим "Олимпиакосом" перенесён на неопределённый срок. Об этом сообщается на сайте армейского баскетбольного клуба.

Встреча должна была состояться в среду, 29 декабря, на Стадионе мира и дружбы в Пирее.

В "Олимпиакосе" произошла вспышка коронавируса. Греческий клуб запросил перенос в связи с тем, что у него осталось менее восьми баскетболистов (минимум по регламенту турнира), которые могут выйти на паркет.