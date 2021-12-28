Блогера Алексея Навального сняли с учёта как склонного к побегу в исправительной колонии № 2 в Покрове. Об этом сообщил представитель учреждения во время заседания в Петушинском районном суде.

"Он только был снят с профучёта как склонный к совершению побега", — сказал представитель ИК № 2.