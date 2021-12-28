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Алексея Навального сняли с учёта как склонного к побегу

А 17 января суд продолжит рассматривать иск блогера к ИК-2 за признание склонным к экстремизму.

28 декабря, 14:47
<p>Фото © ТАСС / Любимов Андрей</p>

Фото © ТАСС / Любимов Андрей

Блогера Алексея Навального сняли с учёта как склонного к побегу в исправительной колонии № 2 в Покрове. Об этом сообщил представитель учреждения во время заседания в Петушинском районном суде.

"Он только был снят с профучёта как склонный к совершению побега", — сказал представитель ИК № 2.

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А 17 января в 11:15 суд продолжит рассмотрение иска блогера к колонии за признание склонным к экстремизму.

Напомним, Навальный сейчас находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Ранее Петушинский районный суд уже рассмотрел три иска блогера к колонии. Они касались оспаривания постановки на учёт как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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