Алексея Навального сняли с учёта как склонного к побегу
А 17 января суд продолжит рассматривать иск блогера к ИК-2 за признание склонным к экстремизму.
Фото © ТАСС / Любимов Андрей
Блогера Алексея Навального сняли с учёта как склонного к побегу в исправительной колонии № 2 в Покрове. Об этом сообщил представитель учреждения во время заседания в Петушинском районном суде.
"Он только был снят с профучёта как склонный к совершению побега", — сказал представитель ИК № 2.
А 17 января в 11:15 суд продолжит рассмотрение иска блогера к колонии за признание склонным к экстремизму.
Напомним, Навальный сейчас находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Ранее Петушинский районный суд уже рассмотрел три иска блогера к колонии. Они касались оспаривания постановки на учёт как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг.
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