НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Роскомнадзор внёс Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Сумма выручки за 2,5 месяца в 2020 году превысила 462 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 24 миллиона.

28 декабря, 14:58
<p>Фото © Pexels </p>

Фото © Pexels

Роскомнадзор внёс американскую стриминговую платформу Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Роскомнадзор внёс интернет-сервис в реестр АВС", — сообщили в ведомстве.

Также известно, что компания "Развлекательный онлайн-сервис", выступающая российским оператором сервиса, выполнила требования законодательства РФ, необходимые для включения стриминга в реестр.

В апреле этого года оператор Netflix в России впервые раскрыл сумму выручки за 2,5 месяца в 2020 году — она превысила 462 миллиона рублей, а чистая прибыль — 24 миллиона. Аудитория сервиса в стране составляла на тот момент от 180 тысяч до полумиллиона платных подписчиков.

Исполнительница песни "Прекрасное далёко" потребовала с Netflix 10 млн рублей

Исполнительница песни "Прекрасное далёко" потребовала с Netflix 10 млн рублей

Ранее Лайф писал, что МВД России проверяет Netflix на ЛГБТ-пропаганду. О каком именно проекте идёт речь, в пресс-центре ведомства не уточнили.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1