Роскомнадзор внёс Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов
Сумма выручки за 2,5 месяца в 2020 году превысила 462 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 24 миллиона.
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Роскомнадзор внёс американскую стриминговую платформу Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Роскомнадзор внёс интернет-сервис в реестр АВС", — сообщили в ведомстве.
Также известно, что компания "Развлекательный онлайн-сервис", выступающая российским оператором сервиса, выполнила требования законодательства РФ, необходимые для включения стриминга в реестр.
В апреле этого года оператор Netflix в России впервые раскрыл сумму выручки за 2,5 месяца в 2020 году — она превысила 462 миллиона рублей, а чистая прибыль — 24 миллиона. Аудитория сервиса в стране составляла на тот момент от 180 тысяч до полумиллиона платных подписчиков.
Ранее Лайф писал, что МВД России проверяет Netflix на ЛГБТ-пропаганду. О каком именно проекте идёт речь, в пресс-центре ведомства не уточнили.
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