Роскомнадзор внёс Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

В апреле этого года оператор Netflix в России впервые раскрыл сумму выручки за 2,5 месяца в 2020 году — она превысила 462 миллиона рублей, а чистая прибыль — 24 миллиона. Аудитория сервиса в стране составляла на тот момент от 180 тысяч до полумиллиона платных подписчиков.