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Кандидат от республиканцев призвал казнить главного генерала США Милли за звонок в Китай

Ной Малджери также считает, что согражданам нужно вернуться к патриотическим, свободолюбивым корням. По его словам, в данной ситуации необходим военный трибунал.

28 декабря, 15:36
<p>Генерал Марк Милли © ТАСС / AP Photo / Alex Brandon</p>

Генерал Марк Милли © ТАСС / AP Photo / Alex Brandon

Кандидат в Палату представителей США от Республиканской партии Ной Малджери заявил о необходимости казнить председателя Комитета начальников штабов вооружённых сил генерала Марка Милли за звонок в Китай ради предотвращения войны. С таким предложением он выступил в интервью Veterans in Politics.

"Что делали с предателями, если их осудил суд? Их казнили. Это всё ещё закон Соединённых Штатов Америки. Я думаю, вы знаете, если военный трибунал признает его виновным, они должны его повесить", — призвал Малджери.

По словам политика, необходимости созывать комиссию Конгресса для расследования преступления нет, ведь Милли является солдатом действующей службы. Кандидат также призвал сограждан вернуться к патриотическим, свободолюбивым корням.

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О звонке Милли китайским военным стало известно из опубликованных в The Washington Post отрывков книги помощника редактора издания Боба Вудворда и национального политического репортёра Роберта Коста. Авторы заметили, что Милли обратился к генералу Ли Цзочэну из Народно-освободительной армии Китая (НОАК), заверив, что США не будут нападать на Китай, а если такое решение будет принято, то он предупредит Пекин.

Ранее в Пентагоне окрестили США, Россию и Китай "тремя полюсами силы". Генерал американской армии Милли заявил, что обстановка в мире скоро перестанет быть стабильной в стратегическом плане.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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