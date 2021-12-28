Кандидат от республиканцев призвал казнить главного генерала США Милли за звонок в Китай

Кандидат в Палату представителей США от Республиканской партии Ной Малджери заявил о необходимости казнить председателя Комитета начальников штабов вооружённых сил генерала Марка Милли за звонок в Китай ради предотвращения войны. С таким предложением он выступил в интервью Veterans in Politics.

"Что делали с предателями, если их осудил суд? Их казнили. Это всё ещё закон Соединённых Штатов Америки. Я думаю, вы знаете, если военный трибунал признает его виновным, они должны его повесить", — призвал Малджери.

По словам политика, необходимости созывать комиссию Конгресса для расследования преступления нет, ведь Милли является солдатом действующей службы. Кандидат также призвал сограждан вернуться к патриотическим, свободолюбивым корням.

О звонке Милли китайским военным стало известно из опубликованных в The Washington Post отрывков книги помощника редактора издания Боба Вудворда и национального политического репортёра Роберта Коста. Авторы заметили, что Милли обратился к генералу Ли Цзочэну из Народно-освободительной армии Китая (НОАК), заверив, что США не будут нападать на Китай, а если такое решение будет принято, то он предупредит Пекин.