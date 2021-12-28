Прокуратура Москвы показала видео стрельбы у ТЦ "Принц плаза"
На кадрах видно, что трое мужчин устроили разборку у стоящей на дороге иномарки.
Кадр видео © телеграм-канал Прокуратуры Москвы
Стрельба у ТЦ "Принц плаза". Видео © телеграм-канал Прокуратуры Москвы
Прокуратура Москвы опубликовала видео конфликта со стрельбой, который устроили несколько мужчин рядом с торговым центром "Принц плаза" на Профсоюзной улице.
На кадрах видно, что трое неизвестных выходят из припаркованной белой иномарки и идут на разборку к другому стоящему на дороге автомобилю.
Напомним, что в результате пострадал зачинщик конфликта, который достал оружие, но его оппоненты выхватили пистолет и прострелили ему руку и плечо. Пострадавший доставлен в одну из столичных больниц. Злоумышленники скрылись на белом автомобиле KIA Rio, их разыскивает полиция. Прокуратура Москвы проводит проверку.
А ранее сегодня в больницу Светлограда Ставропольского края пришёл вооружённый калашниковым хирург-анестезиолог, мужчина хотел разобраться с бывшей женой, которая работает медсестрой. Медик успел несколько раз выстрелить, но попал в стены.
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