Умер один из мемных братьев Григорий Богданов, прославившийся "кошачьим лицом"

Умер Григорий Богданов — один из близнецов, которые в 1970-х считались красавцами, но, переборщив с операциями, стали героями мемов. О смерти мужчины, более известного как Гришка Богданов, пишет Agence France-Presse в "Твиттере" со ссылкой на агента бывшего телеведущего.

Указывается, что шоумен умер на 73-м году жизни в больнице Парижа.

"Окружённый любовью своей семьи и своих близких, Гришка Богданов мирно скончался 28 декабря 2021 года, чтобы присоединиться к звёздам", — говорится в сообщении семьи умершего, которое передал его агент.

Слава к французским братьям русского происхождения Игорю и Григорию пришла в 1970–1980-х годах, когда они начали вести популярные телепрограммы о космосе и научной фантастике. Проекты имели хорошие рейтинги, в том числе и из-за красивой внешности Богдановых. Однако в 90-х мужчины обратились к пластическому хирургу, количество имплантов и инъекций ботокса с тех пор только увеличивалось. В результате из-за необычной формы лица близнецов стали называть "людьми-кошками". Причём то, что делали пластические операции, Богдановы отрицали.