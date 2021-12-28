"Газпром" показал на видео проект 555-метрового небоскрёба "Лахта-центр – 3"

Компания "Газпром" представила новую архитектурную концепцию небоскрёба в рамках развития "Лахта-центра" в Санкт-Петербурге под названием "Лахта-центр – 3". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг "Лахта-центра" представлена концепция третьего небоскрёба", — говорится в релизе.

В компании отметили, что с появлением нового небоскрёба "на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трёх современных высотных зданий". Предварительно, башня будет иметь высоту 555 метров.