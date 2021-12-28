"Газпром" показал на видео проект 555-метрового небоскрёба "Лахта-центр – 3"
В компании отметили, что с появлением новой высотки на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трёх современных зданий.
Скриншот © "Газпром"
Компания "Газпром" представила новую архитектурную концепцию небоскрёба в рамках развития "Лахта-центра" в Санкт-Петербурге под названием "Лахта-центр – 3". Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"В целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг "Лахта-центра" представлена концепция третьего небоскрёба", — говорится в релизе.
В компании отметили, что с появлением нового небоскрёба "на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трёх современных высотных зданий". Предварительно, башня будет иметь высоту 555 метров.
Архитектурная концепция небоскрёба "Лахта-центр – 2" была представлена в Петербурге этой весной на заседании межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и "Газпромом".
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