Голосовой помощник Amazon Алекса предложил десятилетней девочке выполнить смертельно опасный челлендж — засунуть монетку между розеткой и зарядным устройством. Об этом рассказала мама малышки Кристин Ливдал в "Твиттере".

"Боже, мой десятилетний ребёнок только что попросил Алексу на Echo о челлендже, и вот что она сказала: "Вот что я нашла в Интернете. Челлендж простой — вставь зарядку от телефона в розетку, но не до конца, а затем прислони монетку к оголённым зубцам", — написала женщина.

Отметим, что если бы девочка выполнила указания Алексы, то могла бы получить удар током или спровоцировать пожар. К счастью, мама малышки в этот момент была в комнате и успела остановить дочь. Правда сама школьница отметила, что "слишком умная, чтобы сделать что-то подобное", рассказала Ливдал в беседе с изданием Bleeping Computer.

Она отметила, что незадолго до инцидента вместе с дочерью повторяла физические опыты из YouTube, и девочка просто захотела провести ещё один, потому и обратилась к голосовому помощнику. Женщина добавила, что случившееся напомнило о том, что нельзя доверять информации в Сети без дополнительной проверки.