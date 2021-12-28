Восстание машин?: Голосовой помощник предложил 10-летней девочке выполнить смертельно опасный челлендж
К счастью, мама девочки была рядом и смогла остановить дочь. Однако и сама малышка отметила, что "слишком умная, чтобы сделать что-то подобное".
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Голосовой помощник Amazon Алекса предложил десятилетней девочке выполнить смертельно опасный челлендж — засунуть монетку между розеткой и зарядным устройством. Об этом рассказала мама малышки Кристин Ливдал в "Твиттере".
"Боже, мой десятилетний ребёнок только что попросил Алексу на Echo о челлендже, и вот что она сказала: "Вот что я нашла в Интернете. Челлендж простой — вставь зарядку от телефона в розетку, но не до конца, а затем прислони монетку к оголённым зубцам", — написала женщина.
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Отметим, что если бы девочка выполнила указания Алексы, то могла бы получить удар током или спровоцировать пожар. К счастью, мама малышки в этот момент была в комнате и успела остановить дочь. Правда сама школьница отметила, что "слишком умная, чтобы сделать что-то подобное", рассказала Ливдал в беседе с изданием Bleeping Computer.
Она отметила, что незадолго до инцидента вместе с дочерью повторяла физические опыты из YouTube, и девочка просто захотела провести ещё один, потому и обратилась к голосовому помощнику. Женщина добавила, что случившееся напомнило о том, что нельзя доверять информации в Сети без дополнительной проверки.
Ранее Лайф рассказывал, что в Сестрорецке смартфон убил школьницу, принимавшую ванну. Бездыханное тело девочки обнаружила мать, причём только утром. В воде был и телефон подростка, через удлинитель подключённый к зарядке.
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