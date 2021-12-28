Ликсутов: Власти Москвы предложили вдвое снизить нештрафуемый порог скорости

Столичные власти передали в федеральное правительство и МВД предложение снизить нештрафуемый порог скорости на столичных дорогах с 20 до 10 км/ч. Об этом в интервью РБК рассказал заммэра и руководитель московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, это поможет снизить смертность на дорогах в три–четыре раза, а число аварий — на 35%. При этом на скоростных трассах за чертой города изменять порог не планируется.

Также данное изменение призвано уменьшить загруженность московских дорог.

"Как только количество ДТП в день переваливает за две тысячи, сразу добавляется два балла загруженности дорог — и для всех московских автомобилистов немедленно увеличивается время в пути и падает скорость", — объяснил Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что для снижения порога уже созданы все необходимые условия — МВД занимается изменениями в точности измерения дорожных камер в пределах 3 км/ч.

"Почему в Европе водители из России и из Москвы в частности могут три километра на спидометре заметить, а приезжая в Москву, не могут?" — удивился вице-мэр.

