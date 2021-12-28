Член ОП Данюк призвал бороться с распространителями фейков о ковиде

Информационные мародёры, распространяющие фейки о коронавирусе и зарабатывающие на этом, паразитируют на наивности людей. За это в России предусмотрены наказания, в том числе и уголовные, напомнил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк, комментируя информацию о том, что автор телеграм-канала "Ковид Сопротивление" зарабатывает на тиражировании фейков до 22,6 миллиона рублей в год.

"Мне кажется, подобного рода информационные мародёры действительно паразитируют на наивности людей, которые считают себя ковид-скептиками, антиваксерами. Изначально этот канал, как мы знаем, по большому счёту основан на абсолютно фейковой идеологии: что пандемия коронавируса не является научно доказанной и так далее. Люди, которые следят за подобного рода ресурсами, являются первыми и самыми главными жертвами этой манипуляции", — сказал Данюк Лайфу.

По его словам, одно дело, когда подобное заканчивается исключительно наживой, но ведь есть и риск того, что всё это приведёт к летальному исходу для человека, попавшего под влияние лживой информации и ставшего жертвой этой пропаганды. Член ОП также напомнил, что за её распространение в России предусмотрены как административные, так и уголовные наказания.

"Я считаю, что с подобного рода каналами, и хозяевами, и людьми, которые их прикрывают, нужно бороться всеми силами, потому что наживаться на наивности людей, даже если эти люди заблуждаются, безусловно, неправильно", — заключил Данюк.