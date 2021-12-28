Суд закрыл дело против сослуживца бывшего полковника ФСБ Черкалина

Московский гарнизонный военный суд прекратил уголовное преследование сослуживца экс-офицера ФСБ Кирилла Черкалина по делу о мошенничестве в связи с истечением срока давности. Защита Андрея Васильева обратилась в инстанцию с соответствующим ходатайством, сообщает РИА "Новости".

"Уголовное преследование в отношении Васильева подлежит прекращению", — объявил судья Константин Селезнёв. Ходатайство было подано в связи с истечением 10-летнего срока давности по делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей.

С Васильева сняли предыдущую меру пресечения в виде домашнего ареста, также сняли арест с большей части имущества. Однако с мужчины взыскали более одного миллиона рублей за судебные издержки.

Напомним, Кирилл Черкалин вместе с подчинёнными заставил другого бизнесмена передать им долю в уставном капитале его акционерного общества на 490 миллионов рублей. В начале расследования стало известно, что у бывшего полковника и близких к нему людей конфисковали активы на шесть миллиардов рублей, которые изъяли в казну. Прокурор запросила для Черкалина 11 лет колонии и предложила оштрафовать на 34,3 миллиона. Лайф опубликовал видео из зала суда, бывшего полковника ФСБ отправили в колонию на семь лет.