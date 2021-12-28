НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд закрыл дело против сослуживца бывшего полковника ФСБ Черкалина

С Васильева сняли предыдущую меру пресечения в виде домашнего ареста, также сняли арест с большей части имущества.

28 декабря, 15:10

Московский гарнизонный военный суд прекратил уголовное преследование сослуживца экс-офицера ФСБ Кирилла Черкалина по делу о мошенничестве в связи с истечением срока давности. Защита Андрея Васильева обратилась в инстанцию с соответствующим ходатайством, сообщает РИА "Новости".

"Уголовное преследование в отношении Васильева подлежит прекращению", — объявил судья Константин Селезнёв. Ходатайство было подано в связи с истечением 10-летнего срока давности по делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей.

С Васильева сняли предыдущую меру пресечения в виде домашнего ареста, также сняли арест с большей части имущества. Однако с мужчины взыскали более одного миллиона рублей за судебные издержки.

Напомним, Кирилл Черкалин вместе с подчинёнными заставил другого бизнесмена передать им долю в уставном капитале его акционерного общества на 490 миллионов рублей. В начале расследования стало известно, что у бывшего полковника и близких к нему людей конфисковали активы на шесть миллиардов рублей, которые изъяли в казну. Прокурор запросила для Черкалина 11 лет колонии и предложила оштрафовать на 34,3 миллиона. Лайф опубликовал видео из зала суда, бывшего полковника ФСБ отправили в колонию на семь лет.

У подельников Черкалина арестовали виллу в Италии, 87 участков в России и $6 миллионов

У подельников Черкалина арестовали виллу в Италии, 87 участков в России и $6 миллионов

Ранее Лайф рассказывал о красивой жизни семьи мэра Краснодара, подозреваемого в коррупции. Андрей Алексеенко побывал у следователей, но пока вернулся домой. И непонятно, куда — в скромную квартиру, где прошли обыски, или на роскошную виллу, где красиво отдыхают его близкие.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1