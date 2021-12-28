Театр Армена Джигарханяна объединили с Театром сатиры

Прогресс-сцену Армена Джигарханяна присоединили к Театру сатиры. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"28 декабря приказом Департамента культуры города Москвы Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизован путём присоединения к Московскому академическому театру сатиры", — говорится в релизе.

Руководить объединённым театром будет режиссёр Сергей Газаров. До настоящего времени он являлся художественным руководителем Театра сатиры и театра "Прогресс-сцена Армена Джигарханяна".