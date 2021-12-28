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Театр Армена Джигарханяна объединили с Театром сатиры

Руководителем нового пространства назначен режиссёр Сергей Газаров.

28 декабря, 15:26
<p>Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов</p>

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Прогресс-сцену Армена Джигарханяна присоединили к Театру сатиры. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"28 декабря приказом Департамента культуры города Москвы Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизован путём присоединения к Московскому академическому театру сатиры", — говорится в релизе.

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Руководить объединённым театром будет режиссёр Сергей Газаров. До настоящего времени он являлся художественным руководителем Театра сатиры и театра "Прогресс-сцена Армена Джигарханяна".

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Напомним, Сергей Газаров стал худруком Театра сатиры вместо Александра Ширвиндта в октябре.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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