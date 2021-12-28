Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о введении рейтинга водителей автобусов

В Подмосковье появится рейтинг водителей автобусов, схожий с системой оценки таксистов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

"Таксисты имеют свой рейтинг — мы также сделаем и для водителей автобусов, пусть они не обижаются. Но у них очень благодарная профессия, они делают очень важную работу. И с теми, кто дискредитирует их, кто позволяет себе работать, мягко скажу, по-старому, мы имеем право делать ставку на лучших", — подчеркнул глава региона.

Как объясняет Воробьёв, за текущий год в области появилось огромное количество нового жилья, а в 2022-м возведут новые микрорайоны. Всё это необходимо обслуживать должным образом.

"Сейчас в стране будет рекордный ввод жилья — более 90 миллионов квадратных метров жилья введётся в стране в этом году. И опять в нашем дорогом и любимом московском регионе введётся очень заметная часть. Огромное количество жилья, новые микрорайоны, новые люди, движения", — уточнил губернатор.

В заключение Воробьёв добавил, что уже сейчас область закупает порядка 500 автобусов в год.