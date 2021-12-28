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Ребёнок из Ростова-на-Дону попросил у Деда Мороза корову для мамы

Причём сам новогодний волшебник тоже получил в этом году необычный подарок — рисунок настоящего ядерного реактора.

28 декабря, 15:42

Фото © Instagram / russiadedmoroz

Одним из самых необычных подарков, которые попросили дети на Новый, 2022 год у Деда Мороза из Великого Устюга, стала корова для мамы. Такая просьба поступила из Ростова-на-Дону, сообщил волшебник в ходе пресс-конференции в Москве.

"В Ростове-на-Дону дети просили для мамы корову и мотокультиватор для земли", — сказал Дед Мороз.

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Также среди необычных подарков на Новый год стали абонемент в бассейн и хвост русалки. О них попросила девочка из Перми. Кроме того, сам волшебник тоже получил необычный подарок в этом году — рисунок настоящего ядерного реактора.

Ранее девочка из Перми оставила Деду Морозу письмо в лесу, и волшебник его получил. Дедушка разыскал Глафиру через полицейских и пришёл к ней с подарком вместе со Снегурочкой.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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