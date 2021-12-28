Ребёнок из Ростова-на-Дону попросил у Деда Мороза корову для мамы

Одним из самых необычных подарков, которые попросили дети на Новый, 2022 год у Деда Мороза из Великого Устюга, стала корова для мамы. Такая просьба поступила из Ростова-на-Дону, сообщил волшебник в ходе пресс-конференции в Москве.

"В Ростове-на-Дону дети просили для мамы корову и мотокультиватор для земли", — сказал Дед Мороз.

Также среди необычных подарков на Новый год стали абонемент в бассейн и хвост русалки. О них попросила девочка из Перми. Кроме того, сам волшебник тоже получил необычный подарок в этом году — рисунок настоящего ядерного реактора.