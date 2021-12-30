Представитель Минэкономики ФРГ Унград не смогла назвать даты запуска "Северного потока – 2"

Представитель Министерства экономики Германии Сюзанна Унград не смогла назвать сроки запуска "Северного потока – 2". На вопрос о позиции правительства Германии по этой теме она ответила только о разрешении на эксплуатацию.

"Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идёт про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство", — сказала Унград, отвечая на вопрос РИА "Новости".

По словам Унград, вопросы о сроках окончания сертификации "следует направлять в Федеральное сетевое агентство".