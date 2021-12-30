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Представитель Минэкономики ФРГ Унград не смогла назвать даты запуска "Северного потока – 2"

Она подчеркнула, что разрешение на эксплуатацию газопровода получено и осталось дождаться сертификации.

29 декабря, 21:26
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GazpromNews/photos/4542294845838415" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Газпром"</a></p>

Фото © Facebook / "Газпром"

Представитель Министерства экономики Германии Сюзанна Унград не смогла назвать сроки запуска "Северного потока – 2". На вопрос о позиции правительства Германии по этой теме она ответила только о разрешении на эксплуатацию.

"Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идёт про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство", — сказала Унград, отвечая на вопрос РИА "Новости".

По словам Унград, вопросы о сроках окончания сертификации "следует направлять в Федеральное сетевое агентство".

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Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.

Как сообщал Лайф ранее, глава "Газпрома" доложил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, что вторая нитка газопровода заполнена техническим газом. Миллер отметил, что "Северный поток – 2" готов к работе.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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