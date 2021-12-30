IIHF выступила с заявлением по поводу отмены молодёжного ЧМ по хоккею из-за ковида

Международная федерация хоккея (IIHF) официально подтвердила информацию о том, что молодёжный чемпионат мира отменён. Связано это с выявлением положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у игроков сборных.

В федерации отметили, что с начала пандемии всегда ставили вопросы здоровья и безопасности спортсменов и деятелей спорта на первый план. Там подчеркнули, что считают такое решение верным и сочувствуют командам, которые лишились возможности привезти домой награды с турнира.