IIHF выступила с заявлением по поводу отмены молодёжного ЧМ по хоккею из-за ковида
Сразу три команды не смогли продолжать участие в турнире из-за выявленных случаев заражения.
Фото © Международная федерация хоккея (IIHF)
Международная федерация хоккея (IIHF) официально подтвердила информацию о том, что молодёжный чемпионат мира отменён. Связано это с выявлением положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у игроков сборных.
В федерации отметили, что с начала пандемии всегда ставили вопросы здоровья и безопасности спортсменов и деятелей спорта на первый план. Там подчеркнули, что считают такое решение верным и сочувствуют командам, которые лишились возможности привезти домой награды с турнира.
Лайф рассказывал, что федерация пошла на такой шаг на фоне выявления случаев коронавирусной инфекции в нескольких командах: из-за положительных результатов тестов на ковид сборным США и Чехии засчитаны технические поражения в играх с командами Швейцарии и Финляндии. А затем стало известно, что такая же судьба постигла и российских хоккеистов. Сообщалось, что положительный результат был выявлен у лидера отечественной команды Матвея Мичкова.
Напомним, сборная России начала турнир с поражения от шведов со счётом 3:6. Во втором матче команда Сергея Зубова обыграла швейцарцев (4:2).
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