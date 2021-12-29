Лукашенко угостил игроков хоккейного матча плитками фирменного "мужского" шоколада

Лукашенко подарил игрокам белорусские шоколадки © LIFE

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в беседе с Лайфом сообщила, что Александр Лукашенко после товарищеского хоккейного матча, который прошёл в Ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы "Манеж" в Стрельне (Санкт-Петербург), подарил всем игрокам плитки белорусского шоколада "Президент".

По словам Эйсмонт, белорусский лидер решил угостить Путина и звёздных хоккеистов "настоящим мужским" лакомством, содержащим более 80% какао. Как пишет телеграм-канал "Пул Первого", Лукашенко также преподнёс Путину корзину белорусских колбас и сыров. Кроме того, российский лидер получил ещё и набор бокалов с новогодними шарами.

Подарок Путину от Лукашенко. © Telegram / Пул Первого

Подарок Путину от Лукашенко. © Telegram / Пул Первого

Отметим, что шоколад "Президент" можно приобрести только в фирменных магазинах торговой сети "Коммунарка". Разработано лакомство по поручению Лукашенко более трёх лет назад. За всё это время продукт действительно стал брендом, а также любимым лакомством не только самих белорусов, но и зарубежных эстетов.