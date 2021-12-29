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Лукашенко угостил игроков хоккейного матча плитками фирменного "мужского" шоколада

Кроме того, белорусский лидер подарил Путину корзину белорусских колбас и сыров. А также российский лидер получил ещё и набор бокалов с новогодними шарами.

29 декабря, 18:39

Кадр из видео © LIFE

Лукашенко подарил игрокам белорусские шоколадки © LIFE

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в беседе с Лайфом сообщила, что Александр Лукашенко после товарищеского хоккейного матча, который прошёл в Ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы "Манеж" в Стрельне (Санкт-Петербург), подарил всем игрокам плитки белорусского шоколада "Президент".

По словам Эйсмонт, белорусский лидер решил угостить Путина и звёздных хоккеистов "настоящим мужским" лакомством, содержащим более 80% какао. Как пишет телеграм-канал "Пул Первого", Лукашенко также преподнёс Путину корзину белорусских колбас и сыров. Кроме того, российский лидер получил ещё и набор бокалов с новогодними шарами.

Подарок Путину от Лукашенко. © Telegram / Пул Первого

Подарок Путину от Лукашенко. © Telegram / Пул Первого

Подарок Путину от Лукашенко. © Telegram / Пул Первого

Подарок Путину от Лукашенко. © Telegram / Пул Первого

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Отметим, что шоколад "Президент" можно приобрести только в фирменных магазинах торговой сети "Коммунарка". Разработано лакомство по поручению Лукашенко более трёх лет назад. За всё это время продукт действительно стал брендом, а также любимым лакомством не только самих белорусов, но и зарубежных эстетов.

Как уже писал Лайф, хоккейная команда Путина и Лукашенко победила с разгромным счётом 18:7. По итогу матча глава России забил семь шайб, белорусский лидер — две, а его младший наследник Николай — четыре.

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Авторы
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Наталья Исакова
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