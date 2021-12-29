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Песков не знает, удастся ли Путину покататься на лыжах на каникулах в Сочи

Отдыхать президент будет до 3 января, потом у него запланировано несколько встреч, уточнил пресс-секретарь главы государства.

29 декабря, 17:32
<p>Дмитрий Песков. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67438/photos/67268" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не знает, удастся ли Владимиру Путину на предстоящих новогодних каникулах покататься в Сочи на лыжах.

"Не знаю, что будет делать. До 3 [января] выходные, потом несколько встреч", — сказал Песков Лайфу.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что число гостей на оглашении послания Путина Федеральному собранию будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Стандартно оно проходит в "Манеже", где недавно состоялась 17-я большая пресс-конференция президента, число участников которой из-за пандемии было сокращено.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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