Песков не знает, удастся ли Путину покататься на лыжах на каникулах в Сочи

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не знает, удастся ли Владимиру Путину на предстоящих новогодних каникулах покататься в Сочи на лыжах.

"Не знаю, что будет делать. До 3 [января] выходные, потом несколько встреч", — сказал Песков Лайфу.