На Украине запретили ввоз ещё пяти детских книг из России

На Украину запретили ввозить пять детских книг, выпускающихся российским издательством "Издательский дом "Проф-Пресс". Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета телевидения и радиовещания страны.

В ведомстве пояснили, что данная мера была принята в связи с тем, что в соответствующей литературе якобы "присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора". В частности, запрет коснулся книг "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии", "Знаменитые животные", где есть изображения сотрудников силовых ведомств, военнослужащих и военной техники РФ.

Также теперь воспрещается ввозить на территорию Незалежной книги "365 сказок и стихов на каждый день" и "Удивительные факты". На нескольких страницах этих произведений ведомство усмотрело информацию об императрице Екатерине II, где среди её заслуг указывается "захват чужих территорий".

"Всего в течение 2021 года находится на рассмотрении 7196 заявлений о предоставлении разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора. По результатам рассмотрения заявлений предоставлено 754 отказа в выдаче разрешений", — добавили в Госкомтелерадио Украины.