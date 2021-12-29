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На Украине запретили ввоз ещё пяти детских книг из России

Данная мера принята в связи с тем, что в них якобы "присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", указали представители Госкомтелерадио Незалежной.

29 декабря, 17:18

© Pixabay

На Украину запретили ввозить пять детских книг, выпускающихся российским издательством "Издательский дом "Проф-Пресс". Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета телевидения и радиовещания страны.

В ведомстве пояснили, что данная мера была принята в связи с тем, что в соответствующей литературе якобы "присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора". В частности, запрет коснулся книг "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии", "Знаменитые животные", где есть изображения сотрудников силовых ведомств, военнослужащих и военной техники РФ.

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Также теперь воспрещается ввозить на территорию Незалежной книги "365 сказок и стихов на каждый день" и "Удивительные факты". На нескольких страницах этих произведений ведомство усмотрело информацию об императрице Екатерине II, где среди её заслуг указывается "захват чужих территорий".

"Всего в течение 2021 года находится на рассмотрении 7196 заявлений о предоставлении разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора. По результатам рассмотрения заявлений предоставлено 754 отказа в выдаче разрешений", — добавили в Госкомтелерадио Украины.

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Ранее Лайф писал, что Минкульт Незалежной обидел образ украинки-воровки в сериале Netflix "Эмили в Париже". Глава ведомства Александр Ткаченко отметил, что такая отсылка неприемлема по отношению к жителям Украины. По его словам, стереотипы необходимо разрушать, а не продвигать в массы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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