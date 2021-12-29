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Песков оставил без комментариев судебные решения о ликвидации "Мемориала"

В Кремле никогда не обсуждают постановления инстанций, отметил пресс-секретарь российского лидера.

29 декабря, 17:11

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать решения о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* и одноимённого международного общества, признанных в РФ НКО-иноагентами.

"Это решение суда. Мы (Кремль. — Прим. Лайфа) никогда не комментируем решения судов", — сказал Песков.

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Напомним, 28 декабря Верховный суд России ликвидировал международный центр "Мемориал". Генпрокуратура РФ обвинила организацию в создании "лживого образа СССР как террористического государства" и искажении памяти о войне. А 29 декабря Мосгорсуд ликвидировал международный правозащитный центр "Мемориал". Стоит отметить, что в ходе сегодняшних прений прокурор заявил, что финансовая деятельность "Мемориала" непрозрачна.

* Организация была внесена в реестр НКО-иноагентов.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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