Песков оставил без комментариев судебные решения о ликвидации "Мемориала"
В Кремле никогда не обсуждают постановления инстанций, отметил пресс-секретарь российского лидера.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать решения о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* и одноимённого международного общества, признанных в РФ НКО-иноагентами.
"Это решение суда. Мы (Кремль. — Прим. Лайфа) никогда не комментируем решения судов", — сказал Песков.
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Напомним, 28 декабря Верховный суд России ликвидировал международный центр "Мемориал". Генпрокуратура РФ обвинила организацию в создании "лживого образа СССР как террористического государства" и искажении памяти о войне. А 29 декабря Мосгорсуд ликвидировал международный правозащитный центр "Мемориал". Стоит отметить, что в ходе сегодняшних прений прокурор заявил, что финансовая деятельность "Мемориала" непрозрачна.
* Организация была внесена в реестр НКО-иноагентов.
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