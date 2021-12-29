Песков оставил без комментариев судебные решения о ликвидации "Мемориала"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать решения о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* и одноимённого международного общества, признанных в РФ НКО-иноагентами.

"Это решение суда. Мы (Кремль. — Прим. Лайфа) никогда не комментируем решения судов", — сказал Песков.

Напомним, 28 декабря Верховный суд России ликвидировал международный центр "Мемориал". Генпрокуратура РФ обвинила организацию в создании "лживого образа СССР как террористического государства" и искажении памяти о войне. А 29 декабря Мосгорсуд ликвидировал международный правозащитный центр "Мемориал". Стоит отметить, что в ходе сегодняшних прений прокурор заявил, что финансовая деятельность "Мемориала" непрозрачна.