Мосгорсуд ликвидировал международный правозащитный центр "Мемориал"

Мосгорсуд принял решение о ликвидации международного центра "Мемориал"*, признанного в РФ иностранным агентом. Об этом сообщается в телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции".

Стоит отметить, что в ходе сегодняшних прений прокурор заявил, что финансовая деятельность "Мемориала" ведётся непрозрачно. По его словам, в отчётах организации отсутствуют полные сведения о доходах и расходах. Кроме того, прокурор напомнил, что данный центр ранее поддерживал несанкционированные протестные акции, направленные на дестабилизацию в стране.