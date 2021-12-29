Мосгорсуд ликвидировал международный правозащитный центр "Мемориал"
Стоит отметить, что в ходе сегодняшних прений прокурор заявил, что финансовая деятельность "Мемориала" непрозрачна.
Судебное заседание по делу "Мемориала". Фото © VK / "Мемориал"
Заседание Мосгорсуда. Фото © Telegram / "Московские суды общей юрисдикции"
Мосгорсуд принял решение о ликвидации международного центра "Мемориал"*, признанного в РФ иностранным агентом. Об этом сообщается в телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции".
"Суд постановил исковые требования прокуратуры о ликвидации межрегиональной общественной организации "Правозащитный центр "Мемориал" удовлетворить в полном объёме", — цитирует ТАСС решение судьи.
Стоит отметить, что в ходе сегодняшних прений прокурор заявил, что финансовая деятельность "Мемориала" ведётся непрозрачно. По его словам, в отчётах организации отсутствуют полные сведения о доходах и расходах. Кроме того, прокурор напомнил, что данный центр ранее поддерживал несанкционированные протестные акции, направленные на дестабилизацию в стране.
Напомним, 28 декабря Верховный суд России ликвидировал международный центр "Мемориал". Генпрокуратура РФ обвинила организацию в создании "лживого образа СССР как террористического государства" и искажении памяти о войне.
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