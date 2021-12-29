Под Геленджиком водитель ГАЗ-66 погиб, переправляя авто охотников через реку
Течение снесло "шишигу" и опрокинуло, когда мужчина возвращался за очередным застрявшим. Спасатели вытащили машину из реки только под вечер.
Кадр из видео © LIFE
Водитель ГАЗ-66 погиб, помогая охотникам отбуксировать их авто через реку под Геленджиком © LIFE
Водитель автомобиля ГАЗ-66 погиб, помогая охотникам переправлять их машины на другой берег реки Пшада под Геленджиком. По данным Лайфа, всё произошло днём 28 декабря.
Несколько дней назад около десятка охотников разбили лагерь на берегу реки, однако уровень воды поднялся настолько, что те уже не смогли выехать обратно. На помощь пришёл местный сторож Алексей С., имевший грузовую машину. Он перетащил два автомобиля на буксире, а когда возвращался за третьим, его ГАЗ снесло течением и перевернуло. Уже к вечеру спасатели вытащили "шишигу" на берег, труп 53-летнего мужчины находился в кабине. По данному факту проводится расследование.
Ранее Лайф рассказывал, что жертвами ДТП в пяти километрах от города Белая Холуница в Кировской области стали три человека. Ещё пятеро пострадали. По предварительным данным, авария произошла из-за выезда легковушки на встречную полосу.
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