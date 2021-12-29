Под Геленджиком водитель ГАЗ-66 погиб, переправляя авто охотников через реку

Несколько дней назад около десятка охотников разбили лагерь на берегу реки, однако уровень воды поднялся настолько, что те уже не смогли выехать обратно. На помощь пришёл местный сторож Алексей С., имевший грузовую машину. Он перетащил два автомобиля на буксире, а когда возвращался за третьим, его ГАЗ снесло течением и перевернуло. Уже к вечеру спасатели вытащили "шишигу" на берег, труп 53-летнего мужчины находился в кабине. По данному факту проводится расследование.