"Много раз беседовала, но там пустота": Учителя пытались вразумить мать замёрзшего насмерть в Подмосковье мальчика
По словам педагога, после второго класса ребёнок перешёл в коррекционную школу. Причём, как считает преподаватель, данная учебная программа была ему необходима гораздо раньше.
Погибший мальчик. Фото © VK / "ВПСО Дубна"
Бывший завуч школы, где когда-то учился замёрзший насмерть в Дубне 11-летний мальчик, рассказала, что у ребёнка были особенности в развитии, однако его мать этого не признавала. По словам учительницы, с родительницей постоянно беседовали на эту тему, но та никак не хотела реагировать.
"Он (погибший ребёнок. — Прим. Лайфа) с трудом держал ложку, а про ручку и письмо даже речи не шло. Я много раз с мамой беседовала, но там пустота. На учёте стояли, беседовали. Лично я не смогла этого добиться", — написала Ксения Напольская в соцсетях.
По словам педагога, после второго класса мальчик перешёл в коррекционную школу. Она подчеркнула, что данная учебная программа была ему необходима гораздо раньше.
Напомним, ранее Лайф писал, что замёрзший насмерть в Подмосковье мальчик сел не в тот автобус, боясь опоздать в школу. Известно, что ребёнок вышел из дома 27 декабря утром и должен был отправиться в школу, однако до учебного заведения так и не добрался. По предварительной версии, школьник побоялся пропустить урок, сел в незнакомую маршрутку, запаниковал и вышел в незнакомом месте.
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