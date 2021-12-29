Бывший завуч школы, где когда-то учился замёрзший насмерть в Дубне 11-летний мальчик, рассказала, что у ребёнка были особенности в развитии, однако его мать этого не признавала. По словам учительницы, с родительницей постоянно беседовали на эту тему, но та никак не хотела реагировать.

"Он (погибший ребёнок. — Прим. Лайфа) с трудом держал ложку, а про ручку и письмо даже речи не шло. Я много раз с мамой беседовала, но там пустота. На учёте стояли, беседовали. Лично я не смогла этого добиться", — написала Ксения Напольская в соцсетях.

По словам педагога, после второго класса мальчик перешёл в коррекционную школу. Она подчеркнула, что данная учебная программа была ему необходима гораздо раньше.