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Пошёл в школу и не вернулся: 11-летний мальчик замёрз насмерть в Подмосковье

Его тело обнаружили на объездной дороге в канаве — без внешних признаков насилия.

29 декабря, 06:35
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<p>Фото © vk.vom / ВПСО Дубна / Олег Щуренков</p>

Фото © vk.vom / ВПСО Дубна / Олег Щуренков

Тело 11-летнего мальчика нашли в Подмосковье. Предварительно, он замёрз насмерть, сообщает SHOT.

Утром 27 декабря ребёнок вышел из дома в Дубне, чтобы отправиться в школу (он учился в учреждении для детей с ограниченными возможностями), но домой так и не вернулся. Вечером мать второклассника обратилась в полицию.

11-летний мальчик замёрз насмерть в Подмосковье. © Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области

11-летний мальчик замёрз насмерть в Подмосковье. © Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области

Ребёнка искали волонтёры и полицейские. Вечером 28 декабря его тело обнаружили на объездной дороге в канаве — без внешних признаков насилия. Прокуратура проводит проверку.

На Сахалине охотника начали искать после возвращения из леса его исхудавшей собаки

На Сахалине охотника начали искать после возвращения из леса его исхудавшей собаки

А ранее на окраине города Углегорска, что на Сахалине, нашли мёртвым пропавшего 20 декабря подростка. Тело ребёнка было обнаружено на территории одного из заброшенных заводов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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