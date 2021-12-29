Пошёл в школу и не вернулся: 11-летний мальчик замёрз насмерть в Подмосковье
Его тело обнаружили на объездной дороге в канаве — без внешних признаков насилия.
Фото © vk.vom / ВПСО Дубна / Олег Щуренков
Тело 11-летнего мальчика нашли в Подмосковье. Предварительно, он замёрз насмерть, сообщает SHOT.
Утром 27 декабря ребёнок вышел из дома в Дубне, чтобы отправиться в школу (он учился в учреждении для детей с ограниченными возможностями), но домой так и не вернулся. Вечером мать второклассника обратилась в полицию.
11-летний мальчик замёрз насмерть в Подмосковье. © Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области
Ребёнка искали волонтёры и полицейские. Вечером 28 декабря его тело обнаружили на объездной дороге в канаве — без внешних признаков насилия. Прокуратура проводит проверку.
А ранее на окраине города Углегорска, что на Сахалине, нашли мёртвым пропавшего 20 декабря подростка. Тело ребёнка было обнаружено на территории одного из заброшенных заводов.
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