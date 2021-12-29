Депутат ФРГ Котре заявил о кризисе в Правительстве Германии из-за "Северного потока – 2"
По словам политика, газопровод "раздули" из частного коммерческого процесса в геополитическую проблему только по идеологическим соображениям.
Разногласия канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы МИД Германии Анналены Бербок по вопросу газопровода "Северный поток – 2" указывают на кризис внутри немецкого правительства. Об этом заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штефан Котре в беседе с изданием "Лента.ру".
По словам политика, "Северный поток – 2" "раздули" из частного коммерческого процесса в геополитическую проблему лишь по идеологическим соображениям. Он считает, что Правительство ФРГ оторвано от реальности и тем самым ставит под угрозу не только проверенное годами энергетическое партнёрство между Берлином и Москвой, но и стабильность поставок энергоносителей в Европу.
"Остаётся надеяться, что канцлер Шольц, который, похоже, частично реалистичен в этом вопросе, сможет одержать верх над упрямыми, даже ребячащимися идеологами партии "Зелёные", — заключил депутат.
Напомним, ранее Бербок заявила о "геостратегической роли" "Северного потока – 2". Дипломат также напомнила о соглашении между Германией и США по газопроводу. И подчеркнула, что "энергоресурсы нельзя использовать как оружие".
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