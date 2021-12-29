Депутат ФРГ Котре заявил о кризисе в Правительстве Германии из-за "Северного потока – 2"

Разногласия канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы МИД Германии Анналены Бербок по вопросу газопровода "Северный поток – 2" указывают на кризис внутри немецкого правительства. Об этом заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штефан Котре в беседе с изданием "Лента.ру".

По словам политика, "Северный поток – 2" "раздули" из частного коммерческого процесса в геополитическую проблему лишь по идеологическим соображениям. Он считает, что Правительство ФРГ оторвано от реальности и тем самым ставит под угрозу не только проверенное годами энергетическое партнёрство между Берлином и Москвой, но и стабильность поставок энергоносителей в Европу.

"Остаётся надеяться, что канцлер Шольц, который, похоже, частично реалистичен в этом вопросе, сможет одержать верх над упрямыми, даже ребячащимися идеологами партии "Зелёные", — заключил депутат.