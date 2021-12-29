В Москве уровень выросшей на пике пандемии безработицы снизился в шесть раз
Отмечается, что число вакансий составляет более 400 тысяч на 35,4 тысячи безработных, а одному соискателю доступно примерно десять предложений по работе.
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В Москве уровень регистрируемой безработицы, который вырос на пике пандемии коронавируса до 3%, снизился в шесть раз. Об этом говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя градоначальника по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
"Уровень официально зарегистрированной безработицы, выросший на пике пандемии до трёх процентов, снизился в шесть раз. Только в текущем году он сократился в три раза и на сегодняшний день составляет 0,48%. Это новый рекорд за период с апреля 2020 по конец декабря 2021 года", — отметила заммэра.
Она также сообщила, что число предложений в агрегированной базе службы занятости больше, чем до пандемии, в 2,6 раза. При этом количество вакансий превышает 400 тысяч на 35,4 тысячи безработных. Так, одному соискателю доступно около десяти предложений по работе.
Ракова подчеркнула, что столичная служба занятости внедряет в работу больше современных сервисов. В частности, на сайте центра "Моя работа" соискатели могут подать онлайн-заявления на тестирование профессиональных и личностных компетенций, прохождение дополнительного профессионального обучения, помощь в открытии своего дела и регистрацию самозанятости. Кроме того, в 2021 году на портале mos.ru стала доступна новая онлайн-форма поиска работы. А благодаря запуску ассесмент-центра почти из 1,1 тысячи соискателей удалось трудоустроить 200 кандидатов. При этом всего за текущий год работу нашли более 110 тысяч человек.
Ранее президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря, указал на снижение безработицы в России до допандемийных показателей. На данный момент этот показатель остановился на отметке 4,3–4,4%, отметил глава государства.
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