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В Москве уровень выросшей на пике пандемии безработицы снизился в шесть раз

Отмечается, что число вакансий составляет более 400 тысяч на 35,4 тысячи безработных, а одному соискателю доступно примерно десять предложений по работе.

29 декабря, 05:50

© Pexels

В Москве уровень регистрируемой безработицы, который вырос на пике пандемии коронавируса до 3%, снизился в шесть раз. Об этом говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя градоначальника по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Уровень официально зарегистрированной безработицы, выросший на пике пандемии до трёх процентов, снизился в шесть раз. Только в текущем году он сократился в три раза и на сегодняшний день составляет 0,48%. Это новый рекорд за период с апреля 2020 по конец декабря 2021 года", — отметила заммэра.

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Она также сообщила, что число предложений в агрегированной базе службы занятости больше, чем до пандемии, в 2,6 раза. При этом количество вакансий превышает 400 тысяч на 35,4 тысячи безработных. Так, одному соискателю доступно около десяти предложений по работе.

Ракова подчеркнула, что столичная служба занятости внедряет в работу больше современных сервисов. В частности, на сайте центра "Моя работа" соискатели могут подать онлайн-заявления на тестирование профессиональных и личностных компетенций, прохождение дополнительного профессионального обучения, помощь в открытии своего дела и регистрацию самозанятости. Кроме того, в 2021 году на портале mos.ru стала доступна новая онлайн-форма поиска работы. А благодаря запуску ассесмент-центра почти из 1,1 тысячи соискателей удалось трудоустроить 200 кандидатов. При этом всего за текущий год работу нашли более 110 тысяч человек.

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Ранее президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря, указал на снижение безработицы в России до допандемийных показателей. На данный момент этот показатель остановился на отметке 4,3–4,4%, отметил глава государства.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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