Главные штрафы – 2021: Как их избежать в следующем году В уходящем году в РФ появилось немалое количество новых административных штрафов, которые продолжат действовать и в следующем году. О появившихся ловушках напоминает Лайф. 28 декабря, 21:40 Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Режим повышенной готовности

К сожалению, коронавирус ещё не побеждён, в связи с этим муниципальные власти всех регионов РФ продлили действие многих ранее введённых ограничений. Следовательно, и штрафы за нарушение этих регламентов пока никуда не исчезли.

За отсутствие маски. В большинстве регионов РФ в магазинах, учреждениях культуры и администрации, а также на транспорте ношение маски обязательно — за её отсутствие грозит вполне реальный штраф.

За отсутствие паспорта. Некоторые граждане считают, что требование правоохранителями паспорта — это "пережиток 90-х", но на самом деле в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 417 в тех регионах, где действует режим повышенной готовности, граждане обязаны паспорт иметь при себе, иначе им грозит штраф — такой же, как и за отсутствие маски.

— На сегодня в Москве штрафуют на основании части 2 статьи 3.18.1 КоАП г. Москвы (до 5000 рублей), а в других регионах — на основании статьи 20.6.1 КоАП РФ (от 1000 до 30 000 рублей в зависимости от ситуации), — утверждает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — В некоторых случаях сотрудники полиции могут "не заметить" отсутствие маски, но, конечно, если спрашивают паспорт — его отсутствие уже незамеченным не окажется и штраф вполне реален.

Пожарная безопасность

Хранение вещей, газовые плиты и открытый огонь на балконах — под прицелом. Неожиданный "сюрприз" в конце года преподнесли россиянам новые Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ № 1479). Согласно им, с января 2021 года проживающим в многоквартирных домах запрещается размещать своё личное имущество для хранения на чердаках и в подвалах (на цокольных этажах). При этом запрет касается не только складирования, например, мебели или бытовой техники, но и велосипедов, детских колясок и даже овощей или домашних заготовок, которые некоторые россияне привыкли хранить в подвальных помещениях многоквартирного дома и для этого сами оборудовали специальные места. А ещё с января уходящего года граждане имеют право пользоваться любым газовым оборудованием, только если оно прошло соответствующее техническое обслуживание, которое должно проводиться на регулярной основе. Очевидно, что не бесплатно.

При этом, если газовая плита не является встраиваемой или не устанавливается в соответствии с технической документацией изготовителя, то данные правила предписывают, что она должна находиться на расстоянии не менее чем 0,2 метра от мебели и других горючих предметов и материалов. Помимо этого запрещено не только использование открытого огня на лоджиях и балконах многоквартирных домов, но и оставление без присмотра любых источников открытого огня в квартирах. То есть зажёг свечку на кухне и вышел в другую комнату — нарушил правила. И да, запускать петарды и прочую пиротехнику из окон и с балконов многоэтажек тоже нельзя. За несоблюдение новых положений Правил противопожарного режима нарушителям грозит наказание от 2000 до 5000 рублей штрафа по статье 20.4 Кодекса об административных нарушениях (КоАП).

Шашлыки и мусор. Постановление Правительства РФ № 1479 предусматривает штраф и за приготовление шашлыков в неположенных местах и "неправильное" сжигание мусора. Сумма штрафа по данным правонарушениям — 5000 рублей.

Вдарили по курильщикам. С этого года россиянам запрещено курить в медицинских организациях, местах торговли или складских помещениях. За подобное нарушение граждане могут быть оштрафованы на сумму до 3000 рублей, а при возникновении пожара по вине курящего — до 5000 рублей (статья 20.4 КоАП).

— Как показала административная практика за год, пока "пожарные" штрафы если и взимались с граждан, то только в тех случаях, если в результате нарушения возникли какие-либо последствия, — раскрывает сложившуюся ситуацию адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Тотальных рейдов инспекторы пожарного надзора в текущем году не проводили, но это совсем не значит, что этого не может случиться в будущем.

Штрафы для водителей

Уходящий год стал более затратным и для кошельков российских автомобилистов. У государства появились дополнительные основания для пополнения своей казны за счёт тех водителей, которые не успели за новыми поправками в разные законы и подзаконные акты. "Писем счастья" стало приходить больше даже тем, кто обычно управляет своим автотранспортным средством очень аккуратно. Напомним, какие новации появились для тех, кто за рулём.

Внезапно платные дороги. Прямо с начала года заработала статья КоАП, предусматривающая санкции за неоплату движения по платным дорогам: для легковых автомобилей в виде штрафа в размере 1500 рублей, а для грузовиков и автобусов — в размере 5000 рублей (статья 12.21.4 Кодекса об административных правонарушениях). При этом действие санкций распространяется не только на случаи, когда кто-то бесплатно проскочил оборудованный пункт въезда на платную дорогу, но и на тех водителей, которые выехали на участки платной трассы, оснащённые системой free-flow, а данная система вообще не предполагает никаких шлагбаумов или пикетов, все нарушения фиксируют камеры.

Штраф "за непослушание". Это изменение в КоАП коснулось новых видов санкций за неисполнение требований сотрудников полиции, нацгвардии, уголовно-исполнительных органов и т.д. На самом деле в статье 19.3 КоАП РФ и раньше предусматривалось наказание в виде штрафа, только был он в размере 1500 рублей, а в текущем году вырос до 4000 рублей. И появилась альтернатива в виде обязательных работ на срок от 40 до 120 часов. Ужесточение наказания было обусловлено борьбой с отказниками соблюдать масочный режим и иные меры пандемийных ограничений, но им не преминули воспользоваться и сотрудники ГИБДД.

Нарушение на переезде. Годом ранее штраф за пересечение железной дороги вне переезда, выезд на переезд при закрытом шлагбауме или на красный свет либо остановка на переезде могли обойтись в 1000 рублей, а с мая наказание превратилось в штраф в 5000 рублей либо лишение прав до шести месяцев. Это закреплено в законе № 98-ФЗ от 20 апреля 2021 года.

"По мелочи". Некоторые изменения появились и в требованиях к техническому состоянию автомобиля. С 1 июня штрафы стали грозить тем, кто использует нештатную оптику, имеет трещины лобового стекла со стороны водителя либо использует шипованные шины летом или, наоборот, зимой летнюю резину. За это сотрудник автоинспекции пока может взыскать 500 рублей (статья 12.5 КоАП), со следующего года суммы повысят.

"Вас снимает скрытая камера". С 1 сентября уходящего года на дорогах прекратили своё действие таблички "Фотофиксация", которые должны были устанавливаться и предупреждать о том, что нарушения мониторит специальная фотовидеокамера. Вместо них, согласно изменениям в Правилах дорожного движения, теперь должен быть установлен дорожный знак № 6.22. Выглядит он так же, как и отменённые таблички, но работает по-другому. Знак допускается к установке на въезде в населённый пункт и действовать будет на всей его территории, а это значит, что на всём пути следования через населённый пункт водитель может попасть в объективы любого количества камер дорожной службы, все автоматически выписанные ими штрафы будут законными, даже если самих камер видно не было.

— Наибольшее раздражение сейчас вызывают даже не новые штрафы, а то, что ГИБДД и центры организации дорожного движения (ЦОДД) не очень утруждают себя письменной рассылкой штрафов, а предпочитают отправлять уведомления о нарушениях через сайт "Госуслуги". И это тоже новация уходящего года, — рассказал адвокат Палаты Калининградской области Александр Поляков. — К сожалению, вот такой подход несколько усложняет вопрос обжалования дорожных штрафов, некоторые автомобилисты просто не успевают уложиться в положенные сроки.

Для любителей отдыха на природе

Вступили в силу два приказа Минприроды (№ 496 "О правилах заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов" и № 494 "О правилах заготовки пищевых лесных ресурсов"), которые ужесточили для россиян правила сбора валежника, грибов и даже берёзового сока.

Теперь в соответствии со статьями 32, 33 Лесного кодекса РФ валежник отнесён к недревесным лесным ресурсам, которые закон разрешает гражданам собирать и заготавливать для собственных нужд, но только для них. Если собранный в лесу валежник передать тёще или соседу — даже бесплатно, — то это действие может быть признано реализацией, а значит, административным правонарушением, за которое грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

Любителям берёзового сока стоит учесть, что заготавливать его можно, но тоже только для личных нужд на тех участках леса, которые не будут подвергнуты вырубке ещё пять лет (узнавать дату, когда лес будут рубить, надо в лесном хозяйстве заранее). Ошибётесь — и есть основания для штрафа минимум в тысячу рублей (ч. 3 ст. 8.26 КоАП РФ).

— К сожалению, теперь есть риск, что люди, собирающие валежник, могут получить штраф за незаконную заготовку древесины, грань очень тонкая, — считает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Во многих регионах даже приняли местные законы, в которых уточняется, что подразумевается под "валежником" в данном регионе. Там, где такие законы не приняты, при сборе крупного валежника вполне реально получить наказание по статье 8.28 КоАП за незаконную рубку сухостоя.

Штрафы за репосты

Тем, кто предпочитает вместо лесных просторов бессонные ночи в словесных битвах на форумах и в соцсетях, стоит не забывать, что начиная с июля нынешнего года в России резко ужесточилось законодательство в области пользования социальными сетями и Интернетом в целом. Речь идёт о запрете публикаций с символикой и высказываниями, которые на территории РФ признаны экстремистскими.

В период с 15 июля по 30 июля 2021 года Генпрокуратура и Минюст несколько раз обновили списки "нежелательных организаций" и реестр иноагентов, деятельность которых признана экстремистской. И в отношении россиян, которые публиковали или делали только перепосты информации от попавших в эти списки, возникли основания для привлечения к ответственности за распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ, ст. 280 УК РФ).

Теперь просто за публикацию запрещённого логотипа или символа грозит штраф от 1000 до 3000 рублей либо арест до 15 суток с конфискацией "предмета нарушения". При этом грань между тем, какая публикация подпадает под состав правонарушения, а какая нет, очень тонкая. Например, "иностранных агентов" упоминать и цитировать можно, но только с указанием, что это их, а не ваше мнение. Однако не стоит забывать, что, как только источник информации из "агентов" перекочевал в список "нежелательных организаций", с этого момента упоминать название организации можно, а вот публиковать и цитировать её материалы, разносить в любом облике ссылки на ресурсы (сайты, ютуб- или телеграм-каналы, паблики, чаты и т.д.) законом запрещается.

— Сейчас суды придерживаются мнения, что каждый пользователь Всемирной сети несёт персональную ответственность за ту информацию, которую он размещает, — пояснила адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. — Тому, кто публикует призывы и высказывания, за которые предусмотрена уголовная ответственность, либо постит, например, мем с запрещённым изображением, стоит помнить, что при взаимодействии с правоохранительной и судебной системами представить всё как шутку не получится.

Авторы Максим Греков