5 экономических ударов, которые может нанести Россия в ответ на штраф Евросоюза 290 млрд евро Политолог Александр Роджерс — о том, какие экономические меры может использовать Москва и почему ЕС вдруг потребовались деньги 26 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием "возмещения 290 миллиардов евро ущерба" за проводимую Россией политику импортозамещения.

Некоторые персонажи уже радостно возбудились с криками: "Ну вот и всё! Теперь-то уж точно белые хозяева обязательно накажут этих непокорных русских!". Впрочем, такие крики мы слышим регулярно, по несколько раз в год — начиная от каких-нибудь исков от бывших акционеров ЮКОСа (кстати, как там они?) и заканчивая бесконечными угрозами отключения России от SWIFT.

Попробуем спокойно разобраться в сути этих претензий и заодно прикинуть, чем Россия может на них ответить.

Корни проблемы

Торговая палата США в Вашингтоне. Фото © Getty Images / Bill Clark/CQ-Roll Call

Начнём с того, что это не самостоятельное действие европейских чиновников. Буквально несколько дней назад схожую претензию выкатила и американская Торговая палата, также рассказывавшая об ущербе для американских рабочих от российского импортозамещения. Вот честно, не знал, что до начала санкционной войны американские электрики и сантехники активно работали на российском рынке и участвовали в государственных тендерах.

Одна из претензий европейцев заключается в том, что, мол, европейские компании дискриминируются при проведении тендеров на госзакупки в России, тогда как российские получают преференции. Сразу возникает вопрос: а как часто российские компании допускаются до участия в аналогичных конкурсах с госзакупками в странах ЕС и США? Как "никогда"?! А в чём тогда суть претензий? И где тут "свободный рынок"? Сразу предупреждаю, что такого количества "это другое" россияне не переварят.

Зеркальное реагирование — встречные иски

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Соответственно, Российская Федерация (её профильные торговые ведомства) может посчитать, в каком количестве европейских и американских тендеров не дали участвовать российским компаниям, скажем, за последние восемь лет. Причём неважно, хотели ли они в них участвовать — как и в случае с европейцами и американцами — потенциальная упущенная прибыль всё равно должна учитываться.

Ведь все "санкции" (а по сути "рестрикции") против российской экономики за последние несколько лет прямо противоречат правилам ВТО. Это бесспорный факт. И поэтому Россия может (и даже должна) выставить встречный иск на итоговую сумму "потерь". Почему у меня такое подозрение, что наши цифры могут получиться существенно больше, чем у Запада (хотя бы потому, что у них совокупные бюджеты, до освоения которых мы не были допущены, существенно больше)?

Казус Ротенберга

Пленарное заседание Госдумы. Фото © Агентство городских новостей "Москва" /Пресс-служба нижней палаты парламента

Даже если допустить, что данный иск будет принят к рассмотрению (кстати, есть ли у ВТО соответствующие судебные полномочия?) и, что ещё менее вероятно, что его удовлетворят, то возникает следующий вопрос: а как они собираются взимать эти средства с России? Конфисковывать российское имущество за границей?

Но, ребята, мы это уже проходили несколько лет назад. Когда возникла соответствующая угроза, то в Госдуму был внесён законопроект, получивший от журналистов прозвище "закон Ротенберга" (хотя братья Ротенберги к его созданию были непричастны). По этому законопроекту в случае конфискации российского имущества за границей предполагалось конфисковывать имущество западных компаний на аналогичную или большую сумму.

И, как мы тогда считали, суммарно западного имущества в России оказывалось примерно в полтора раза больше, чем российского на Западе. Мы даже подначивали, чтобы Запад решился начать играть в эту игру (нам же выгодно). Но тогда на Западе тоже посчитали возможные последствия, поняли, что они окажутся не в их пользу, — и затихли. А сейчас, видимо, подзабыли эту забавную математику.

Данный законопроект между тем может легко и быстро быть принят нынешним составом Госдумы. Даже переписывать не придётся.

Эскалация торговой войны, морское пиратство

Контейнеровоз в Суэцком канале. Фото © Shutterstock

Допустим, что коллективный Запад всё же решится конфисковывать российское имущество за границей. Это ставит под угрозу всю систему мировой торговли. И если до сих пор на торговых судах было запрещено ставить вооружения (чем нередко пользуются пираты в определённых частях света), то в свете агрессивных действий Запада этот запрет может быть пересмотрен в сторону отмены. Ибо никто просто так захватывать наши суда не позволит (у Ирана в этом плане есть позитивный опыт противостояния англосаксонскому пиратству в Персидском заливе).

И если уж пойдёт эскалация по линии перекрытия торговых путей, то, например, неизвестные экстремисты из Сирии или Ирана могут внезапно обстрелять сухогруз в Суэцком канале, заблокировав его. Нужно ведь не уничтожить судно, а только лишить его хода и надёжно посадить на мель. Аналогично из Венесуэлы или Никарагуа могут обстрелять Панамский канал. Мировая торговля — она ведь такая хрупкая, "Эвергрин" подтвердит.

Монетное решение

Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Есть ещё вариант, аналогичный тому, который предлагали некоторые американские экономисты для решения долгового кризиса. Напомним, они предлагали напечатать некую монету номиналом в триллион долларов, которая должна стать обеспечением для увеличения госдолга США на аналогичную сумму.

Вот и российский ЦБ может напечатать монету номиналом в 290, нет, даже в 300 миллиардов — пусть подавятся от нашей щедрости — и отдать её Евросоюзу в счёт претензий. Со словами: "Сдачи не надо".

Или вы предлагаете воспринимать этот цирк с "Нет времени объяснять, нам просто очень нужны деньги" всерьёз? Нет уж, если коллективный Запад превращает мировую систему в театр абсурда, то реагировать нужно соответствующе.

Авторы Иванов Алексей