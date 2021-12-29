Новак не исключил, что ГТС Украины может быть востребована РФ и после 2024 года
Как отметил вице-премьер, важно учитывать экономические условия и техническое состояние системы.
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Россия может использовать украинскую газотранспортную систему (ГТС) и после 2024 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с РБК. Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от поставок по ГТС Незалежной.
"Договор о транзите по 40 миллиардов кубометров в год через Украину подписан до конца 2024 года. Это достаточно приличные объёмы газа. При выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии, я думаю, что и после 2024 года, безусловно, будут бронироваться соответствующие мощности газотранспортной инфраструктуры Украины", — сказал Новак.
Ранее Лайф сообщал, что глава "Нафтогаза" Юрий Витренко признал отсутствие альтернатив российскому газу. Он отметил, что топливо на Украину можно поставлять из Германии через Польшу, однако для этого требуются большие инвестиции. Тем временем "Газпром" продолжает транзит газа через Украину, несмотря на выполнение контракта на текущий год ещё в середине декабря.
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