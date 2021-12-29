Новак не исключил, что ГТС Украины может быть востребована РФ и после 2024 года

Россия может использовать украинскую газотранспортную систему (ГТС) и после 2024 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с РБК. Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от поставок по ГТС Незалежной.

"Договор о транзите по 40 миллиардов кубометров в год через Украину подписан до конца 2024 года. Это достаточно приличные объёмы газа. При выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии, я думаю, что и после 2024 года, безусловно, будут бронироваться соответствующие мощности газотранспортной инфраструктуры Украины", — сказал Новак.