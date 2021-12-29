Новак назвал примерные сроки сертификации "Северного потока – 2"

"Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия. Конец первого полугодия — это максимальный срок. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше", – заявил Новак в интервью РБК.