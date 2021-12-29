Новак назвал примерные сроки сертификации "Северного потока – 2"
Вице-премьер уверен, что реализацию проекта уже сорвать невозможно, он построен в соответствии с европейским законодательством.
Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt.
Сертификация российского газопровода "Северный поток - 2" завершится не позже конца I полугодия 2022 года. С таким прогнозом выступил вице-премьер Александр Новак.
"Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия. Конец первого полугодия — это максимальный срок. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше", – заявил Новак в интервью РБК.
При этом вице-премьер заверил, что этот проект сорвать невозможно. Он подчеркнул, что газопровод построен в соответствии со всеми требованиями европейского законодательства.
Лайф сообщал, что ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.
Вместе с тем агентство Bloomberg сообщало, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года. Имеется ли в виду под данным "решением" сертификация оператора трубопровода, пока не уточняется. Политолог Владимир Брутер объяснил Лайфу причину этого.
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