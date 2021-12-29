Врач Руженцова заявила о выросшем риске заразиться ковидом в транспорте из-за "омикрона"
Это касается любых мест, где много людей. Например, торговых центров, кинозалов, мест проведения корпоративов.
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Из-за того что у нового штамма коронавируса "омикрон" заразность выше, чем у его предшественников, растёт и риск подхватить эту инфекцию в транспорте, торговых центрах и так далее. Об этом заявила Татьяна Руженцова — замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора.
"В связи с более высокой контагиозностью штамма "омикрон" вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, например в общественном транспорте, в торговых центрах, в театрах и киноконцертных залах, на коллективных собраниях, в том числе на предновогодних корпоративах, возрастает", — сказала Руженцова в интервью ТАСС.
Она добавила, что самый высокий риск получить заболевание — от человека, который находится рядом с вами и уже проявляет характерные симптомы: кашляет, чихает, у него першение в горле.
Инфекционист советует не забывать о социальной дистанции, носить защитные маски. Они хоть и не исключают заражение коронавирусом, но снижают его вероятность.
А ещё ранее Руженцова заявляла о способности "омикрона" быстрее поражать лёгкие. Вместе с тем его симптомы похожи на течение ОРВИ: это температура, слабость и головные боли. Гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения.
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