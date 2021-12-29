Врач Руженцова заявила о выросшем риске заразиться ковидом в транспорте из-за "омикрона"

Из-за того что у нового штамма коронавируса "омикрон" заразность выше, чем у его предшественников, растёт и риск подхватить эту инфекцию в транспорте, торговых центрах и так далее. Об этом заявила Татьяна Руженцова — замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора.

"В связи с более высокой контагиозностью штамма "омикрон" вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, например в общественном транспорте, в торговых центрах, в театрах и киноконцертных залах, на коллективных собраниях, в том числе на предновогодних корпоративах, возрастает", — сказала Руженцова в интервью ТАСС.

Она добавила, что самый высокий риск получить заболевание — от человека, который находится рядом с вами и уже проявляет характерные симптомы: кашляет, чихает, у него першение в горле.

Инфекционист советует не забывать о социальной дистанции, носить защитные маски. Они хоть и не исключают заражение коронавирусом, но снижают его вероятность.