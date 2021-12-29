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Южная Корея и США без участия КНДР согласовали проект декларации о мире

Отношения между Пхеньяном и Сеулом остаются замороженными с 2019 года, когда в Ханое безрезультатно завершился саммит лидеров США и КНДР.

29 декабря, 04:00

Фото © Pixabay

Республика Корея и США согласовали предварительный текст документа о формальном завершении Корейской войны 1950–1953 годов. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел страны Чон Ый Ён.

"Южная Корея и США ранее подтвердили важность подписания декларации о завершении войны, а теперь стороны достигли договорённости о содержании чернового варианта этого документа", отметил глава МИД РК.

Вооружённый конфликт с участием КНДР, Южной Кореи, США и Китая завершился перемирием, документа об окончании войны стороны не подписывали. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 13 декабря заявил, что Сеул, Пхеньян, Вашингтон и Пекин в целом готовы официально сделать это.

Однако отношения между Пхеньяном и Сеулом остаются замороженными с 2019 года, когда в Ханое безрезультатно завершился саммит лидеров США и КНДР.

Боевые действия на Корейском полуострове продолжались более трёх лет — с 25 июня 1950 года по 27 июля 1953 года. Коалиция 17 стран ООН под лидерством США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали СССР и Китай.

Обрыв связи. Южная и Северная Корея на грани войны из-за биологического оружия?

Обрыв связи. Южная и Северная Корея на грани войны из-за биологического оружия?

Лайф сообщал, что в этом году КНДР провела испытания баллистических ракет. Южная Корея выразила "глубокое сожаление" и призвала Пхеньян вернуться к мирным переговорам, Токио выразил протест.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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