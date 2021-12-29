Замглавы МИД Сыромолотов заявил, что Россия выступила за единое соглашение по Интернету
Дипломат отметил, что Москва выступает за равноправное участие государств в управлении Всемирной паутиной.
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Россия предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления Интернетом. Об этом сообщил замглавы МИД Олег Сыромолотов.
"Россия выступает за интернационализацию управления сетью Интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент Интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью Интернет", — рассказал Сыромолотов в интервью РИА "Новости".
По его мнению, эффективности этого документа можно достичь только в случае его принятия всеми государствами. Сейчас этот вопрос обсуждают в рамках Международного союза электросвязи.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин призвал глобальные цифровые платформы к сотрудничеству для защиты детей в Сети. Глава государства отметил, что обеспечение безопасности в онлайн-пространстве имеет важнейшее значение для благополучия несовершеннолетних. Однако усилий только государства недостаточно.
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