Замглавы МИД Сыромолотов заявил, что Россия выступила за единое соглашение по Интернету

Россия предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления Интернетом. Об этом сообщил замглавы МИД Олег Сыромолотов.

"Россия выступает за интернационализацию управления сетью Интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент Интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью Интернет", — рассказал Сыромолотов в интервью РИА "Новости".

По его мнению, эффективности этого документа можно достичь только в случае его принятия всеми государствами. Сейчас этот вопрос обсуждают в рамках Международного союза электросвязи.