Составлен портрет "идеального смартфона" 2022 года

Смартфоны будущего в первую очередь должны иметь более длительную поддержку обновлениями. Как показал опрос пользователей, именно это больше всего интересует людей в перспективных моделях. Ещё одно условие — давать потребителю возможность самому выбирать зарядные устройства без оглядки на стандарты.

"Было бы здорово, если бы больше компаний отказались от навязанных стандартов", — сообщает издание Android Authority.

Как отмечается, многие пользователи также ждут, что в 2022 году большее количество брендов начнут выпускать складные смартфоны, наконец откажутся от архаичных двухмегапиксельных камер и попыток собрать на задней панели всё больше оптических датчиков без улучшения качества.