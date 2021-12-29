Составлен портрет "идеального смартфона" 2022 года
Так, например, девайс должен поддерживать быструю зарядку, причём с разными стандартами.
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Смартфоны будущего в первую очередь должны иметь более длительную поддержку обновлениями. Как показал опрос пользователей, именно это больше всего интересует людей в перспективных моделях. Ещё одно условие — давать потребителю возможность самому выбирать зарядные устройства без оглядки на стандарты.
"Было бы здорово, если бы больше компаний отказались от навязанных стандартов", — сообщает издание Android Authority.
Как отмечается, многие пользователи также ждут, что в 2022 году большее количество брендов начнут выпускать складные смартфоны, наконец откажутся от архаичных двухмегапиксельных камер и попыток собрать на задней панели всё больше оптических датчиков без улучшения качества.
Ранее Лайф сообщал, что компания Xiaomi представила новое поколение смартфонов — 12 и 12 Pro. Главное отличие моделей — в габаритах. Экран Xiaomi 12 диагональю 6,28 дюйма, а Pro — 6,73.
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