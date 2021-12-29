Актёр Алексей Панин сообщил, что прилетел в Россию из Испании на Новый год. Судя по посту в Instagram, он, едва прибыв, сразу же начал жаловаться на жизнь. На одном из фото артист запечатлел себя с грустным выражением лица в чёрной маске.

"Здравствуй, Родина! Прекрасная погода в Москве. Я не успел прилететь — уже с соплями. Люди из России на Новый год, а мы — сюда", — написал Панин.

Подписчики обрушились на актёра с критикой. Сразу несколько человек предположили, что явился на родину актёр не из-за тоски по ней, а так как у него за рубежом могли закончиться деньги: "Приехал за валютой. Без бабла везде тяжко".