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"Приехал за валютой": Панин с грустью сообщил о возвращении в Россию, и его "встретили" без радости

Некоторые подписчики скандально известного актёра предположили, что у него попросту закончились за рубежом деньги.

29 декабря, 02:58

Фото © Instagram / actor.panin

Актёр Алексей Панин сообщил, что прилетел в Россию из Испании на Новый год. Судя по посту в Instagram, он, едва прибыв, сразу же начал жаловаться на жизнь. На одном из фото артист запечатлел себя с грустным выражением лица в чёрной маске.

"Здравствуй, Родина! Прекрасная погода в Москве. Я не успел прилететь — уже с соплями. Люди из России на Новый год, а мы — сюда", — написал Панин.

Подписчики обрушились на актёра с критикой. Сразу несколько человек предположили, что явился на родину актёр не из-за тоски по ней, а так как у него за рубежом могли закончиться деньги: "Приехал за валютой. Без бабла везде тяжко".

"Иммунитет к извращениям": Психолог беспокоится о дочке Панина из-за его голых фотосессий

"Иммунитет к извращениям": Психолог беспокоится о дочке Панина из-за его голых фотосессий

А ранее Лайф писал, что Панин прогулялся по улице без трусов. Артист не перестаёт восхищаться толерантностью и свободой европейского общества.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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