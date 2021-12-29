"Сильно опухший" Павел Деревянко попросил помощи в Instagram, но только всех рассмешил

Актёр Павел Деревянко удивил подписчиков, опубликовав фото с очень опухшим лицом. Соответствующий снимок появился в его аккаунте в Instagram.

"Ребята, покусали пчелы… Перед самым Новым Годом! Кошмар! Что делать?! Посоветуйте, как снять припухлость?", — поинтересовался он у подписчиков.

Читателей он заставил гадать — какого рода сильная припухлость на его лице — появилась ли она путём добавления специального шуточного фильтра, грим ли это, или действительно проделки пчёл. Ну и наконец, самый правдоподобный вариант — на фото другой человек.

Увидев "коллегу" в таком виде, другие знаменитости начали шутит. Так, комментарии под постом оставили актриса Олеся Судзиловская, певец Влад Соколовский, шоумен Тимур Родригез, Марина Кравец и другие. Последняя, к примеру, сравнила "изменившегося Деревянко" с коллегой по юмору Гариком Харламовым — того не раз упрекали в избыточном весе.

"Не надо ничего убирать. Харламов так ходит, и нормально", — шутят над Деревянко.