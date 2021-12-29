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"Сильно опухший" Павел Деревянко попросил помощи в Instagram, но только всех рассмешил

Шутливые комментарии под постом актёра стали оставлять другие знаменитости, призывая не переживать из-за нового внешнего вида.

29 декабря, 01:13

Фото © Instagram / pablo_derevyanko

Актёр Павел Деревянко удивил подписчиков, опубликовав фото с очень опухшим лицом. Соответствующий снимок появился в его аккаунте в Instagram.

"Ребята, покусали пчелы… Перед самым Новым Годом! Кошмар! Что делать?! Посоветуйте, как снять припухлость?", — поинтересовался он у подписчиков.

Читателей он заставил гадать — какого рода сильная припухлость на его лице — появилась ли она путём добавления специального шуточного фильтра, грим ли это, или действительно проделки пчёл. Ну и наконец, самый правдоподобный вариант — на фото другой человек.

Увидев "коллегу" в таком виде, другие знаменитости начали шутит. Так, комментарии под постом оставили актриса Олеся Судзиловская, певец Влад Соколовский, шоумен Тимур Родригез, Марина Кравец и другие. Последняя, к примеру, сравнила "изменившегося Деревянко" с коллегой по юмору Гариком Харламовым — того не раз упрекали в избыточном весе.

"Не надо ничего убирать. Харламов так ходит, и нормально", — шутят над Деревянко.

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А ранее Лайф писал, что Деревянко признался в зависти из-за полёта Пересильд и Шипенко на МКС. Актёр пояснил, что незадолго до старта созванивался с режиссёром, и тот абсолютно не волновался из-за космической экспедиции.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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